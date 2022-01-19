عاجل| نجل الفنان خالد سامي يصدم محبيه ويكشف عن تطور أدى لتوقف القلب

كشف تركي نجل الفنان السعودي المشهور خالد سامي، عن آخر تطورات حالة والده الصحية، والذي يرقد في المستشفى إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، معبرًا عن حزنه للتطور المفاجئ الذي تعرض له والده خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، مؤكدًا أن وضع والده أصبح سيئًا جدًا، ومطالبًا المواطنين والمحبين له بالدعاء بالشفاء العاجل، وهو ما أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تدهور حالة الفنان خالد سامي

وأضاف نجل الفنان خالد سامي أن وضع والده الصحي أصبح سيئًا جدًا، وبالفعل عاد للعناية المركزة بعد توقف القلب، قائلاً: “لا حول ولا قوة إلّا بالله.. أبوي بالعناية المركزة، والوضع سيئ وتوقف القلب، وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم»، مطالبًا من جمهور والده الدعاء له أن تنتهي هذه المحنة على خير وأن يعود سالمًا إلى منزله.

يأتي التطور الجديد في حالة الفنان السعودي، بعد خضوعه لعملية زراعة كبد، العام الماضي، وذلك بعد معاناة من المرض استمرت على مدى سنوات متتالية، إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية بعدها بعدة أشهر نقل على إثرها للمستشفى ثم دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة، قبل أن يعود إلى منزله، ثم يتعرض لانتكاسة جديدة التي كشف عنه نجله قبل قليل.

لاحول ولاقوة إلّا بالله ابوي بالعناية المركزه والضع سيء وتوقف القلب قبل شوي وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ماتشيلني يارب عديها على خير ابوي اعز ما املك 💔#خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 19, 2022

جدير بالذكر أن “خالد سامي” كان قد دخل المستشفى إثر تعرضه لضيق بالتنفس ودخوله بحالة غيبوبة لمدة 18 يوم في يناير من العام الماضي، أي قبل عام من الآن، إلا أنه فاق من غيبوبته ورُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك أطرافه وعينيه، واستجاب للمؤثرات والأحاديث، في الوقت الذي سمح الأطباء لزوجته بزيارته والتحدث معه. إلا أن حالته الصحية انتكست خلال الأشهر الماضية بعد عملية زراعة الكبد، وأدخل على إثرها العناية المركزة.