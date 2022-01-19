عاجل| نجل الفنان خالد سامي يصدم محبيه ويكشف عن تطور أدى لتوقف القلب

محمد فوزي

كشف تركي نجل الفنان السعودي المشهور خالد سامي، عن آخر تطورات حالة والده الصحية، والذي يرقد في المستشفى إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، معبرًا عن حزنه للتطور المفاجئ الذي تعرض له والده خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، مؤكدًا أن وضع والده أصبح سيئًا جدًا، ومطالبًا المواطنين والمحبين له بالدعاء بالشفاء العاجل، وهو ما أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عاجل| نجل الفنان خالد سامي يصدم محبيه ويكشف عن تطور أدى لتوقف القلب

تدهور حالة الفنان خالد سامي

وأضاف نجل الفنان خالد سامي أن وضع والده الصحي أصبح سيئًا جدًا، وبالفعل عاد للعناية المركزة بعد توقف القلب، قائلاً: “لا حول ولا قوة إلّا بالله.. أبوي بالعناية المركزة، والوضع سيئ وتوقف القلب، وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم»، مطالبًا من جمهور والده الدعاء له أن تنتهي هذه المحنة على خير وأن يعود سالمًا إلى منزله.

عاجل| نجل الفنان خالد سامي يصدم محبيه ويكشف عن تطور أدى لتوقف القلب
عاجل| نجل الفنان خالد سامي يصدم محبيه ويكشف عن تطور أدى لتوقف القلب

يأتي التطور الجديد في حالة الفنان السعودي، بعد خضوعه لعملية زراعة كبد، العام الماضي، وذلك بعد معاناة من المرض استمرت على مدى سنوات متتالية، إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية بعدها بعدة أشهر نقل على إثرها للمستشفى ثم دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة، قبل أن يعود إلى منزله، ثم يتعرض لانتكاسة جديدة التي كشف عنه نجله قبل قليل.

جدير بالذكر أن “خالد سامي” كان قد دخل المستشفى إثر تعرضه لضيق بالتنفس ودخوله بحالة غيبوبة لمدة 18 يوم في يناير من العام الماضي،  أي قبل عام من الآن، إلا أنه فاق من غيبوبته ورُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك أطرافه وعينيه، واستجاب للمؤثرات والأحاديث، في الوقت الذي سمح الأطباء لزوجته بزيارته والتحدث معه. إلا أن حالته الصحية انتكست خلال الأشهر الماضية بعد عملية زراعة الكبد، وأدخل على إثرها العناية المركزة.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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