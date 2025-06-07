نجاح استخدام طائرات “الدرونز” في نقل الأدوية للمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1446ه

أعلنت المنظومة الصحية عن نجاح التشغيل التجريبي لنقل الأدوية بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات باستخدام طائرات “الدرونز” في المشاعر المقدسة، في خطوة مبتكرة وغير مسبوقة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ.

تمكنت الشراكة بين تجمع مكة المكرمة الصحي والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو” من تأمين احتياجات الأدوية لموسم الحج، باستخدام طائرات “الدرونز” لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المشاعر المقدسة.

تهدف هذه المبادرة إلى تسريع استجابة الخدمات الصحية ودعمها خلال موسم حج 1446هـ، حيث تم تزويد مستشفى منى الطوارئ عبر الطيران العمودي بأكياس الثلج المخصصة لمعالجة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، في إطار خطط الاستعداد والجاهزية المكثفة مع بدء رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى.

تتضمن عملية نقل الأدوية عبر طائرات “الدرونز” عدة مراحل، تبدأ بتحديد الكميات المطلوبة والتواصل مع المواقع الصحية.

يلي ذلك تجهيز الأدوية وفقًا لأحدث التقنيات المتوافقة مع اشتراطات هيئة الغذاء والدواء. ثم يتم تحضير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها على المرافق الصحية في المشاعر المقدسة. في مرحلة النقل، يتم تحديد مواعيد ومسارات لتسليم الأدوية إلى المواقع الصحية، ويُتابع سير العملية عبر شاشة تحكم لضمان سلامة المخزون.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام المنظومة الصحية بتوفير بيئة صحية ملائمة للحجاج، مما يمكنهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر، ويعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.