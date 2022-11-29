نتفليكس تعتلي عرش الخسارة بسبب فيلم عالمي

اعتلت المنصة العالمية نتفليكس عرش الخسارة بسبب فيلم الجريمة الكوميدي Glass Onion: A Knives Out Mystery، وذلك بسبب الخسارة الفاجعة التي لحقت بشباك التذاكر على هذا الفيلم العالمي بسبب الإقبال الضعيف من الجمهور على هذا العمل العالمي والتي لم تتوقع شركة نتفليكس هذه الخسارة التي لحقت بالفيلم.

نتفليكس تكشف عن إيرادات الفيلم الذي تسبب في خسارتها

وكشفت شركة نتفليكس العالمية أن الفيلم حقق إيرادات ضعيفة جدًا غير متوقعة حيث بلغ إجمالي إيرادات الفيلم الجريمة الكوميدي منذ طرحه في 23 نوفمبر الجاري وصلت لـ 13.3 مليون دولار أمريكي من خلال عرضه في 600 دار للعرض، وتعد هذه الإيرادات خسارة كبيرة مقابل إيرادات الجزء الأول.

نتفليكس الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا

وكان الجزء الأول من الفيلم قد حقق نجاحًا كبيرًا جدًا ولإيرادات عالية فبلغ إجمالي إييراداته في الإفتتاحية فقط لـ 27 مليون دولار أمريكي عام 2019 م الأمر الذي جعل منصة نتفليكس العالمية تتوقع للجزء الثاني أن يأتي بأرباح عالية ولكن جائت الرياح بما لا تشتهي السفن.

وكانت المنصة العالمية نتفليكس قد تعاقدت مع 3 شبكات سينما أمريكية ضخمة وذلك من أجل طرح الفيلم الذي أنتجته والتي توقعت بأن تتزايد إيراداته خاصة بأن الفيلم أتيح لمدة أسبوع كامل في دور السينما الخاصة بالثلاث شركات الأمريكية وهم “ريجال” و”إيه إم سي” و”سيني وورد” وانتهت مدة العرض مع تحقيق خسارة كبيرة لإيرادات الفيلم المتوقعة.