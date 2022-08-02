رابط نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444 لخريجي الثانوية العامة عبر منصة أبشر توظيف

يرغب جميع المتقدمين لكلية الملك فهد الأمنية في معرفة نتائج القبول المبدئي، حيث ازدادت مؤشرات البحث مؤخرا حول هذه النتائج، وتعد كلية الملك فهد الأمنية من ضمن أهم الكليات التابعة لوزارة الداخلية السعودية وتعمل هذه الكلية على تدريب الطلاب والارتقاء بمستواهم الفكري والأمني، ويقع مقرها الرئيسي داخل عاصمة الرياض.

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444

يتمكن كافة المتقدمين من الاستعلام عن نتائج القبول من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول الي منصة أبشر للتوظيف من خلال الرابط.

ثم الضغط على زر القبول والقيام بإدراج جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى رقم الهوية الخاص بولي الأمر.

الضغط على زر العرض وسوف يتم ظهور النتيجة على الفور سواء بالقبول أو الرفض، وفي حال كان المتقدم من المقبولين يقوم بطباعة النتيجة.

الاوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد الامنية 1444

طباعة نموذج القبول المبدئي من خلال منصة أبشر.

إحضار عدد ٦ صور شخصية بمقاس ٤×٦.

القيام بقياس وزن وطول المتقدم، وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى صورتين منها، و نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الحضور بالزي الرياضي الذي يتكون من قميص بالون الأبيض وسروال باللون الأسود وحذاء رياضي.

عدم إحضار أي من الأغراض الخاصة، والدخول من خلال البوابة الشرقية.

الالتزام بجميع الإجراءات اللازمة من حيث المقابلة الشخصية والكشف الطبي واختبار الجري.

الذهاب إلى مقر الكلية في اليوم والساعة المحددين.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية 1444