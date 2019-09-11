نتائج قياس 1441هـ| نتائج اختبار التحصيل الدراسي “القدرات العامة” سبتمبر عبر موقع قياس qiyas.sa

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الدخول عبر بوابة المركز الوطني قياس من أجل الحصول على نتائج اختبارات القدرات العامة التي تم الإعلان رسميًا عن ظهورها، ويبحث طلاب الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي وأولياء الأمور عن معرفة نتائج قياس اختبار القدرات المعرفية، تزامنًا مع تداول أنباء بشأن دراسة وزارة التعليم لإلغاء اختبار القدرات لدخول الجامعات.







الهدف من اختبارات قياس

في البداية، يسعى نظام قياس اختبارات القدرات المعرفية لتحقيق ريادة عالمية في صياغة الاختبارات والمقاييس التربوية والمهنية بشأن تقويم وقياس التعليم العام والعالي الحكومي والأهلي في المملكة العربية السعودية ما قبل دخول الجامعات، ويتم إعداد الاختبارات والمقاييس من خلال عدد من المراكز والقطاعات أبرزها المركز الوطني للقياس.







جدير بالذكر أنه يتم قياس لاختبار التحصيلي للطالب المرحلة الثانوية في مواد محددة، شاملة أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة، من جانبي المواد العملية والمواد النظرية، مقسمة كالآتي (قسم العلوم الطبيعية: الأحياء ، الكيمياء ، الفيزياء ، والرياضيات – بجانب التخصصات النظرية).







رابط نتائج القدرة المعرفية qiyas

وللحصول على نتائج اختبارات التحصيلي، بعدما أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية العامة عن شهر سبتمبر 2019 مُحرم 1441 هـ، يرجى اتباع الخطوات التالية:







الدخول عبر بوابة نتائج المركز الوطني للقياس على الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/

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