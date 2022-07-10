نتائج قياس برقم الهوية 2022 عبر موقع المركز الوطني للقياس Qiyas

يبحث الطلاب السعوديين الذين اجتازوا اختبار القدرات العامة 1443 عن نتائج قياس برقم الهوية 2022، والجهة المسؤولة عن هذا الاختبار هي المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا الاختبار من ضمن أهم الامتحانات التي يجريها الطلاب فمن خلاله يمكن التعرف على مستواهم في مختلف المواد المقررة، وسيتمكن الطالب من التعرف على التخصص الذي يناسبه من أجل الالتحاق بصفوفه، ويتم إعلان النتائج على موقع المركز الوطني للقياس Qiyas، وسنتعرف في المقال على طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار تحصيلي.

نتائج قياس برقم الهوية 2022

ينتظر الأولياء والطلاب في السعودية نتائج قياس برقم الهوية 2022، ويعتبر اختبار قياس هو امتحان يقيس قدرات الطالب المعرفية، إذ أن العديد من الكليات في المملكة تشترط مستوى معين للطلاب حسب التخصص المطلوب، وتختلف اختبارات قياس من خلال الكفاءة العامة، أما اختبار تحصيلي فيكون للكليات النظرية والعلمية أيضا، في حين أن بعض التخصصات تضع اختبارات قبول.

نتائج اختبار قياس تحصيلي 1443

يمكنكم الاطلاع على نتائج قياس تحصيلي 1443 من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس، ويمكنكم التحقق من النتائج باستخدام رقم الهوية الوطنية بعد الإعلان عن النتائج، بحيث يتبع المستعلم الخطوات التالية على موقع Qiyas:

أولا: يجب على الطالب أن يقوم بالدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس على الإنترنت

ثانيا: عليه أن يكتب رقم التعريف الوطني في الخانة المخصصة له

ثالثا: يقوم بإدراج كلمة المرور الخاصة بحسابه الشخصي، ثم يقوم بإدراج رمز التحقق

رابعا: ينقر على زر تسجيل الدخول ثم يختار النتائج

أخيرا يضغط على الاختبار الذي يريد التعرف على نتيجته، ثم ينقر على زر استظهار النتائج

صلاحية اختبار قياس

إن صلاحية اختبار قياس تحصيلي تبقى سارية المفعول لخمسة سنوات كاملة، ويستطيع الشخص الاستفادة منها طوال هذه المدة حسب ما أعلنت عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، أما بالنسبة لرسوم التسجيل فهي تختلف باختلاف موعد التسجيل، فإذا سجّل الشخص مسبقا فهو يدفع مقابل الاختبار 100 ريال سعودي، أما إن قام بالتسجيل متأخرا فيجب عليه أن يدفع رسوم بقيمة 150 ريال.

إلى هنا نصل إلى ختام مقال نتائج قياس برقم الهوية 2022، لقد وضحنا لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج قياس تحصيلي 1443 من خلال موقع Qiyas المركز الوطني للقياس، كما عرضنا لكم مدة صلاحية الاختبار والرسوم المطلوبة.