نتائج قياس القدرات المعرفية 1440 برقم السجل عبر موقع qiyas.sa

أعلن المركز الوطني للقياس عن موعد إطلاق رابط استعلام نتائج قياس القدرات المعرفية 1440 الفترة الأولى الورقي للذكور والإناث،وفد تم الإعلان عن موعد نشر نتائج قياس القدرة المعرفية من خلال حساب قياس تويتر الرسمي، ومن المقرر ووفقاً للموعد المحدد للإعلان عن نتائج قياس 1440، أن يتم إطلاق النتائج اليوم الخميس 15 ذو القعدة 1440هـ الموافق لتاريخ 18 يوليو 2019م.

وترجع أهمية اختبار قياس القدرة المعرفية إلى اشتراط وزارة الخدمة المدنية الحصول عليه عند التقديم على وظائفها، فهو أحد المعايير التي يتم اشتراطها من قبل الخدمة المدنية عند المفاضلات الوظيفية، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر رابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات المعرفية برقم الهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني وكلمة المرور عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي.

نتائج قياس القدرات المعرفية 1440

أعلن حساب قياس الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر” عن إطلاق قياس النتائج القدرات المعرفية 1440 اليوم الخميس الموافق لتاريخ 15 ذو القعدة 1440، حيث يتيح موقع قياس الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن نتائج القياس بالسجل المدني فقط وكلمة المرور من خلال خدمة استعلام عن نتيجة اختبار التي تتيح للمستفيدين إمكانية الحصول على نتائج اختبارات قياس التي قاموا بالتقدم لأدائها في المركز الوطني للقياس التابع لهيئة التدريب والتقويم بالمملكة العربية السعودية.

حيث يستفيد من خدمة الاستعلام عن نتائج قياس القدرات المعرفية 1440 أو نتائج قياس بشكل عام (الأفراد، الجهات الحكومية، قطاع الأعمال)، والهدف من وراء عقد اختبار القدرات المعرفية هو التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء المهام الموكلة إليه بالوظيفة، ولا يتم النظر إلى طبيعة الوظيفة، فهو يقوم بقياس عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عامة، وتقوم وزارة الخدمة المدنية باستخدام اختبار قياس القدرات المعرفية كـ معيار من المعايير والأدوات عند إجراء المفاضلة الوظيفية.

ويتم تقديم نتائج القدرات المعرفية لعددٍ من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، فهو أحد أهم المقاييس المقدمة من جانب المركز الوطني للقياس للجهات الحكومية، حيث يقيس عدداً من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد، ويتكون اختبار قياس القدرة المعرفية من أربع قدرات رئيسية وهم (القدرة اللفظية، القدرة الكمية، القدرة الاستدلالية، القدرة المكانية)، وقد تم عقد اختبار قياس القدرات المعرفية على مدار خمسة أيام في عدد 65 مقراً في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج قياس القدرات المعرفية 1440 فور إطلاقها من خلال (e-services.qiyas.sa) الرابط الرسمي لموقع قياس الإلكتروني.