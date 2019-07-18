نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية : رابط استعلام قياس النتائج برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية، الفترة الأولى، وذلك اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019، وذلك من خلال الموقع الرسمي لقياس، وكان عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية اشتكى من صعوبة الحصول على نتائج القدرة المعرفية 1440، وذلك بعد زحف عدد كبير من المواطنين على الموقع الرسمي قياس النتائج برقم الهوية، مما دعا عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، إلى توفير بعض البدائل الأخرى من أجل معرفة نتائج قياس، سواء من خلال الرسائل النصية، أو عبر رقم المستفيد.

الجدير بالذكر أن اختبار القدرة المعرفية هي عبارة عن جملة من الإمكانيات والقدرات المعرفية، التي تساعد على فهم العلاقات والإدراك، بالإضافة إلى تقييم المواقف التي يقع بها الإنسان في فترات حياتية مختلفة، لذلك يبحث الآن الكثير من المواطنين في المملكة على قياس اختبار القدرة المعرفية، التي يرى الكثير من العلماء أنها أحد وسائل الأفراد من أجل اكتساب بعض المعرفة التي تؤهله لحل المشاكل التي قد تواجهه فيما بعض.

اختبار القدرات

الغرض من اختبار القدرات المعرفية، بعد أن تم ثبوته من قبل العلماء، أنه يتيح للموظف من إكمال المهام الوظيفية المتعلق بها، وتثبت مدى نجاحه في العمل الخاص به، بغض النظر عن نوع الوظيفية، ويعمل الاختبار على قياس عمليات القدرات المعرفية الخاصة به، كما أن اختبار القدرات يستخدم بعض الأدوات والمعايير التي سيتم استخدامها من قبل وزارة الخدمة المدنية، من أجل إجراء المفاضلات الوظيفية باستثناء الوظائف التعليمية والصحية.

نتائج اختبار القدرة المعرفية

يتكون اختبار القدرة المعرفية من عدة محاور رئيسية، وتم تحديد محتويات ومكونات الاختبارات بناءً على نظرية علمية أجريت مؤخراً، وهي نظرية كارول هورن كاتل، ويشمل الاختبار كل من، القدرة اللفظية، القدرة الكمية، القدرة الاستدلالية، القدرة المكانية.

القدرة اللفظية: وتعني القدرة على فهم بعض من معاني الكلمات، بالإضافة إلى طريقة استخدامها وفهمها بين بعض الكلمات الأخرى.

القدرة الكمية: وتعني القدرة على معالجة بعض الكلمات الكمية.

القدرة الاستدلالية: وتعني القدرة على التفكير بشكل محدد واستدلالي، أو التفكير المنطقي، من خلال معلومات رمزية مجردة.

القدرة المكانية: وتعني القدرة على تكيف بصري عبر استخدام الصور، وبعض من الأشكال الهندسية، بالإضافة إلى مدى تصور الفرد للأشكال الثنائية الأبعاد على أساس أنها ثلاثية الأبعاد.

نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية

هذا ويمكن معرفة قياس النتائج من خلال بوابة المركز الوطني للقياس والتقويم الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيدين الدخول من خلال رابط نتائج قياس اختبار القدرة المعرفية، وكانت وزارة الخدمة المدنية اعتمدت اختبار قياس القدرات المعرفية شرط أساسي للدخول على مفاضلات الوظائف الجامعية للجنسين من الجامعيين على المرتبة السادسة، المرتبة السابعة، المرتبة الثامنة.