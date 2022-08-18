أعلنت قوات أمن المنشآت عن نتائج القبول في الوظائف العسكرية التي سيق تم الاعلان عنها خلال الفترة وهي وظيفة جندي نساء، حيث تم إعلان أسماء المقبولات مبدئياً والمتقدمات لشغل تلك الوظائف من العنصر النسائي، حيث طالبتهم بضرورة الاستعلام عن نتائج القبول وإتباع كافة التعليمات اللازمة والتي يجب القيام حتى يصبح هذا الترشح نهائياً، وسوف نتناول في السطور التالية كافة التعليمات التي يجب على المقبولات إتباعها لكي يصبح القبول نهائياً.

رابط استعلام نتائج القبول فى قوات امن المنشآت نساء على رتبة جندي 1444:-

دعت قوات المنشآت جميع المتقدمات على وظائفها من العنصر إلى ضرورة القيام بالاستعلام عن نتائج القبول وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول رابط نتائج القبول في قوات أمن المنشآت عبر منصة أبشر للتوظيف.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من حيث رقم الهوية ورقم الطلب وغير ذلك من البيانات لمعرفة نتائج القبول.

يجب طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة أبشر توظيف.

التعليمات التي يجب على المتقدمات الالتزام بها والتي حددتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية:-