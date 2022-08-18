استعلام نتائج القبول فى قوات امن المنشآت نساء على رتبة جندي 1444
أعلنت قوات أمن المنشآت عن نتائج القبول في الوظائف العسكرية التي سيق تم الاعلان عنها خلال الفترة وهي وظيفة جندي نساء، حيث تم إعلان أسماء المقبولات مبدئياً والمتقدمات لشغل تلك الوظائف من العنصر النسائي، حيث طالبتهم بضرورة الاستعلام عن نتائج القبول وإتباع كافة التعليمات اللازمة والتي يجب القيام حتى يصبح هذا الترشح نهائياً، وسوف نتناول في السطور التالية كافة التعليمات التي يجب على المقبولات إتباعها لكي يصبح القبول نهائياً.
رابط استعلام نتائج القبول فى قوات امن المنشآت نساء على رتبة جندي 1444:-
دعت قوات المنشآت جميع المتقدمات على وظائفها من العنصر إلى ضرورة القيام بالاستعلام عن نتائج القبول وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-
- الدخول رابط نتائج القبول في قوات أمن المنشآت عبر منصة أبشر للتوظيف.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة من حيث رقم الهوية ورقم الطلب وغير ذلك من البيانات لمعرفة نتائج القبول.
- يجب طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة أبشر توظيف.
التعليمات التي يجب على المتقدمات الالتزام بها والتي حددتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية:-
- يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل + عدد 2 صورة منها.
- تقوم المتقدمة بإحضار سجل الأسرة لوالدها والذي يتضمن اسم والدتها.
- إذا كانت المتقدمة متزوجة، فيجب عليها إحضار نسخة من سجل الأسرة الخاص بها.
- يتم إحضار أصل الشهادة الثانوية وما يعادلها بالإضافة إلى عدد 2 صورة منها مطبق عليها صورة طبق الأصل.
- في حالة الحصول على المؤهل العلمي من الخارج، فيجب إحضار شهادة المعادلة من وزارة التعليم.
- تصطحب المتقدمة معها ملف لحفظ كافة المستندات المطلوبة.
- يتم إحضار قلم أزرق جاف في المراجعة.
- يجب الالتزام بالموعد المحدد للمراجعة حيث أن عدم الحضور في الموعد المحدد سوف يعد تنازل من المتقدمة عن شغل الوظيفة,
- يجب التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية.
- القبول المبدئي لا يعد قبول نهائي، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في البيانات المسجلة مع البيانات المثبتة بالمستندات.
- لن يتم السماح بدخول أي مرافق مع المتقدمة أثناء المراجعة.
- مكان المراجعة هو معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض البوابة الشمالية والتي تقع مقابل استاد الملك فهد الدولي بوابة رقم 4.