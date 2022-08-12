نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 إعلان أسماء المقبولين عبر منصة جدارة مسار eservices.masar.sa

ينتظر العديد من المعلمين داخل المملكة السعودية إعلان نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 التي قاموا بالتقديم عليها، والتي كانت قد بلغت نحو 11547 وظيفة شاغرة، والجدير بالذكر أن الوزارة قد خصصت رابط مباشر للاستعلام عن نتائج القبول في تلك الوظائف التي كانت قد بدء التسجيل بها منذ تاريخ 2 محرم 1444، وانتهت فترة التسجيل في تاريخ 9 محرم الموافق 7 أغسطس الحالي 2022، وبحسب مصادر رسمية خاصة بوزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية سيكون موعد إعلان نتائج القبول في تلك الوظائف التعليمية اعتباراً من تاريخ 13 أغسطس 2022.

نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444

من المقرر أن تعلن قريباً وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية عن نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444، حرصاً منها على تعيين معلمين ذو كفاءة عالية في مختلف الوظائف الشاغرة، والجدير بالذكر أن قطاع عريض من المعلمين في مختلف أنحاء المملكة مهتمين بتلك الوظائف التعليمية، وبالتالي حرصت الوزارة أيضاً على تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج القبول من خلال إتباع المعلمين الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام جدارة مسار التابع إلى الوزارة.

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يجب الدخول إلى أيقونة الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم في المملكة السعودية.

ثم تظهر النتيجة مباشرة طبقا لبيانات المعلم المرشح.

نتائج الوظائف التعليمية 2022

يرغب العديد من المعلمين المتقدمين معرفة الطريقة الخاصة بحساب نقاط المفاضلة لمعرفة نتائج الوظائف التعليمية التي تقدموا إليها، والجدير بالذكر أنه يتم احتساب النسبة المئوية للتقدير التراكمي التي تقدر بنحو 40% من العدد الكلي، ثم حساب نقاط التقدير التراكمي من خلال ضرب درجة البكالوريوس في 0.4.

كما أنه يتم أيضاً حساب اختبار القدرات من خلال ضرب درجة المعلم في الاختبار في 0.4، ثم حساب عدد درجات سنة التخرج كذلك بالنظر إلى عدد السنوات بحيث يحصل على كل عام مر على تخرج المعلم درجتين، وبالتالي تحصل المفاضلة في المعلمين.

صلاحية الرخصة المهنية في الوظائف التعليمية 2022

يمكن لجميع الأشخاص الراغبين في معرفة أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية المعلن عنها، الاستعلام عن صلاحية الرخصة المهنية لهؤلاء الأشخاص الشاغلين لإحدى الوظائف التعليمية، والتي أشارت عنها الوزارة أنها تقدر بنحو خمس سنوات ويجب على كل معلم أو معلمة في المملكة السعودية إعادة إجراء الاختبارات للحصول على تجديد الرخصة المهنية بعد انتهاء المدة المقررة، بالإضافة إلى ضرورة دفع رسوم الاختبار في كل مرة وتقدر بنحو 100 ريال سعودي.