نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية بكلية الملك فهد عبر موقع أبشر للتوظيف

استعلام نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية عبر موقع ابشر للتوظيف، حيث اعلنت الادارة المركزية التابعة لوكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي للقوات الخاصة للامن والحماية 1440، وتم تحديد ضوابط استكمال إجراءات القبول لتحديد أسماء المرشحين نهائياً و المقبولين على الوظائف العسكرية في قوات الأمن الخاصة، ومكان استكمال الاختبارات بكلية الملك فهد الأمنية.

وزارة الداخلية ومن خلال بوابة ابشر التوظيف، نشرت نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على رتبة جندي، للالتحاق بالوظائف العسكرية في القوات الخاصة للامن والحماية، وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي، التي تتبع وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ضوابط الحضور والمستندات المطلوب إحضارها برفقة المرشحين مبدئياً، وفق مواعيد حضور كل مرشح والتي سيتعرف عليها من نموذج القبول، ومن خلال الدخول على بوابة أبشر التوظيف، يمكن استعلام نتائج قبول القوات الخاصة للامن والحماية برقم الهوية الآن.

نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية

المستندات المطلوبة من المقبولين مبدئيا ضمن نتائج قبول القوات الخاصة للامن والحماية 1440، وضوابط حضور الاختبارات بالزي الرياضي (فانلة خضراء و بنطلون أسود) بمقر كلية الملك فهد الأمنية عند البوابة الشرقية رقم 5 ، وحلاقة الرأس على رقم 5، وعدم إحضار الهاتف المحمول، كان من أبرز النقاط التي وضعت على بوابة التوظيف أبشر للالتزام بها ومنها ما هو مرفق.

إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين منها.

صورة من كرت العائلة ( للمتزوج ).

صورتين مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس خلفية بيضاء.

إحضار ملف مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

إحضار أي مؤهلات أو دورات تدريبية وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية.

اسماء المقبولين للقوات الخاصة للأمن والحماية

عبر رابط بوابة أبشر توظيف استعلام عن اسماء المقبولين للقوات الخاصة للامن والحماية برقم الهوية الوطنية، وباقي البيانات المطلوبة من خلال رابط استعلام نتيجة القبول.

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