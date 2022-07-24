رابط نتائج حركة النقل الخارجي نظام نور 1444 والتسجيل بالداخلي| وتقديم الاعتراضات

أعلنت وزارة التعليم السعودية، رسميًا، نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور للعام الجديد 1444، وذلك وفق ما أشارت إلى أنه أحد أهدافها الإستراتيجية في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وخطتها المستمرة من أجل تحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات، وهو ما يعود بشكل إيجابي على العملية التعليمية ككل، وذلك بعد اعتمادها على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.

إعلان نتائج النقل الخارجي

وأضافت وزارة التعليم، أن نتيجة النقل الخارجي شملت نقل أكثر من 33900 ألف معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، بجانب اعتماد إجراءات مطورة جديدة للنقل، وتم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل، لدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وإلغاء قوائم الانتظار المُطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة.

والتسجيل بحركة النقل الداخلي

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة تعليم مكة، رسميًا أيضًا، عن فتح باب التسجيل حركة النقل الداخلي لعام 1444هـ وفق الجدول الزمني الخاص بالتسجيل وإغلاقه وإعلان نتيجته، على أن يتم اعتماد النتيجة يوم 16-1-1444هـ، وأنها أتاحت بالفعل تسجيل رغبات المدارس، بالإضافة لترتيب الشرائح، مع اختيار مدرسة بالاسم كرغبة نقل حتى 20 رغبة إذا أراد، وعدم الاكتفاء بترتيب عدد محدد منها، والتأكد من الترتيب النهائي للرغبات بدقة.

رابط نظام نور 1444

أما فيما يخص البحث عن نتائج حركة النقل الخارجي، أو التسجيل عبر النقل الداخلي، فيتطلب ذلك التسجيل من خلال منصة نظام نور الإلكتروني وفق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر رابط: نظام نور.

تسجيل اسم المستخدم.

كتابة رقم الهوية.

كتابة الرمز السري وكلمة التحقق المرئي.

ثم البحث عن النتائج.

وفي حالة الاعتراض، الضغط على خيار تقديم اعتراض، وكتابة السبب ثم رفع.