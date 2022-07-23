نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443 عبر نظام نور الإلكتروني

تعمل وزارة التربية والتعليم السعودية على توفير كافة وسائل الراحة للكوادر التعليمية. حيث أتاحت لهم، عبر نظام نور، خطوات توفير النقل الداخلي والخارجي للراغبين في ذلك. حيث يتم إدخال البيانات من خلال نظام نور بطرق سهلة وميسرة.

يتم عرض نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور، وسنبين لك كيفية الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي لحركة المعلمين والمعلمات وما هو الموعد النهائي لعرض النتيجة.

نتائج حركة المعلمين بالنقل الخارجي 1443

سيتم الإعلان عن نتيجة حركة المعلمين والمعلمات يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة 1443 هـ ،وذلك لتسهيل حركة النقل الخارجي للمعلمين بهدف تطوير الوصول إلى درجات القبول الوظيفي لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن الحركة الخارجية للمعلمين 1443

يمكن للمدرسين والمدرسات في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن نتيجة انتقال المعلمين 1443 وذلك باتباع الخطوات التالية:

البداية بالدخول إلى رابط نظام نور.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

بعد ذلك، تضغط على زر خدمات شؤون المعلمين.

يمكنك أيضًا اختيار خدمة الاستعلام عن النقل الخارجي.

ثم سترى النتيجة الخاصة بك، وستتضمن الأمور التالية: (إما اعتذار لعدم تلبية رغبة المعلم في طلب التحويل/ أو قبول المعلم وإظهار جميع تفاصيل النقل لك، وهي بترتيب الرغبة، والقطاع، وإدارة التعليم، ورقم الانتظار.

أهم ضوابط النقل الخارجي للمعلمين 1443

هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط المحددة التي حددتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

ضرورة تعميم إجراءات التحويل لعام 1443 مع الانتباه إلى صحة البيانات عند تقديم الطلب.

سيتم أيضًا مقارنة المرشحين وفقًا لإجراءات التحويل المقبولة عمومًا.

كما يسمح لمن يرغب في التحويل بتسجيل رغباته بما لا يزيد عن 20 رغبة فقط.

كما يتم ضمان تطبيق الأنظمة والقوانين على أي شخص ينتهك الضوابط والشروط التي تم وضعها من قبل أمن المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، في حالة وجود أي بيانات غير صالحة أو غير مؤكدة، سيتم إلغاء طلب مقدم الطلب.

كما أنه في حال النقل بعد استكمال الإجراءات فلا داعي لنقله بالترتيب حفاظا على استقرار العملية التعليمية.

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن إعلان نتائج نقل المعلمين، وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني، غدا الأحد 24 يوليو 2022، الموافق للتاريخ الهجري، 25 ذو الحجة 1443.