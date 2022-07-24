زادت عمليات البحث من جانب المعلمين والمعلمات عن رابط نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1443 في المملكة العربية السعودية للمعلمين والمعلمات على محركات البحث، وينتظر الكثير من معلمي ومعلمات مدارس المملكة العربية السعودية ظهور نتائج حركة النقل الخارجي، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور التعليمي وذلك لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الجاري 1443، والجدير بالذكر أن هذه النتيجة شملت حوالي 33900 ألف معلم ومعلمة، وقد اعتمدت وزارة التعليم السعودي عدد من الإجراءات المطورة لتوفير العديد من الموضوعية والمرونة بالتعامل مع المتطلبات الجديدة، حيث أنهت علمية التسجيل وفي اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو للعام 2022 قامت الوزارة بالإعلان عن نتائج النقل الخارجي، وحرصت وزارة التعليم على الاعتماد على التقنية الحديثة في الآونة الأخيرة مواكبة للعصر الحديث وتطبيق لرؤية السعودية 2030م والتي تهدف من خلالها المملكة إلى تطوير التحول الرقمي، والجدير بالذكر أن نتائج إجراءات النقل المطورة لعام 1443 شملت 33.900 ألف معلم ومعلمة والصورة التالية توضح ذلك.

#انفوجرافيك | أهم إحصاءات نتائج إجراءات النقل المطورة لعام 1443هـ، والتي شملت أكثر من 33.900 ألف معلم ومعلمة. pic.twitter.com/qzY3qRCMac — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) July 23, 2022 الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي في نظام نور 1443 ينتظر المعلمون والمعلمات ظهور نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1443، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي كالتالي: أولاً عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني .

. ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً اضغط على الدخول إلى حساب المعلم.

رابعاً قم بالضغط على خدمات شؤون المعلمين.

خامساً قم بالنقر على خدمة الاستعلام عن النقل الخارجي. وهكذا نكون وضحنا لكم كافة خطوات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1443 للمعلمين والمعلمات ويُمكن للمعلمين والمعلمات تقديم اعتراض على النتائج أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والفيديو التالي يوضح خطوات الاستعلام أيضاً: أهم ضوابط النقل الخارجي للمعلمين 1443 قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة محددة من الإجراءات والضوابط وهيا كالآتي: من إجراء النقل 1443 يجب الانتباه إلى صحة البيانات عند تقديم الطلب. يتم مقارنة المرشحين بناءً على إجراءات التحويل المقبولة عمومًا. يسمح للراغبين في التحويل فقط بتسجيل رغبات ما لا يزيد عن 20 رغبة. يجب توخي الحذر لضمان تطبيق اللوائح والقوانين على أي شخص ينتهك الضوابط والشروط التي يضعها أمن المعلومات. في حالة وجود أي بيانات غير صالحة أو لا أساس لها سيتم إلغاء طلب مقدم الطلب. إذا انتقل صاحب العمل بعد الانتهاء من الإجراءات فلا داعي لنقله من أجل الحفاظ على استقرار العملية التعليمية.