نتائج حركة النقل الخارجي في نظام نور 1443

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي في نظام نور 1443

ينتظر المعلمون والمعلمات ظهور نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1443، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي كالتالي:

  • أولاً عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.
  • ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ثالثاً اضغط على الدخول إلى حساب المعلم.
  • رابعاً قم بالضغط على خدمات شؤون المعلمين.
  • خامساً قم بالنقر على خدمة الاستعلام عن النقل الخارجي.

وهكذا نكون وضحنا لكم كافة خطوات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي عبر نظام نور 1443 للمعلمين والمعلمات ويُمكن للمعلمين والمعلمات تقديم اعتراض على النتائج أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والفيديو التالي يوضح خطوات الاستعلام أيضاً:

أهم ضوابط النقل الخارجي للمعلمين 1443

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة محددة من الإجراءات والضوابط وهيا كالآتي:

  1. من إجراء النقل 1443 يجب الانتباه إلى صحة البيانات عند تقديم الطلب.
  2. يتم مقارنة المرشحين بناءً على إجراءات التحويل المقبولة عمومًا.
  3. يسمح للراغبين في التحويل فقط بتسجيل رغبات ما لا يزيد عن 20 رغبة.
  4. يجب توخي الحذر لضمان تطبيق اللوائح والقوانين على أي شخص ينتهك الضوابط والشروط التي يضعها أمن المعلومات.
  5. في حالة وجود أي بيانات غير صالحة أو لا أساس لها سيتم إلغاء طلب مقدم الطلب.
  6. إذا انتقل صاحب العمل بعد الانتهاء من الإجراءات فلا داعي لنقله من أجل الحفاظ على استقرار العملية التعليمية.