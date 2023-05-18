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هاشتاج نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات تتصدر تويتر السعودية الان.. ردود أفعال مختلفة

أسماء صبري

استطاع هاشتاج “حركة النقل الخارجي” بلوغ قمة الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية تزامناً الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم السعودية حول هذه الحركة.

وقد أعرب العاملون في القطاع التعليمي عن ارتياحهم البالغ للرسائل التي تفيد بموافقة الوزارة على طلبات نقلهم، في حين توجه البعض بالدعاء بأن يمن الله بجمع شمل كل مغترب ومغتربة بأسرهم، مهنئين في الوقت نفسه جميع الذين تمت الموافقة على طلب نقلهم.

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نتائج حركة النقل الخارجي

يرصد لكم موقع نجوم مصرية بعد ردود الأفعال لمن شملهم القبول في نتيجة حركة النقل الخارجي اليوم:

حيث قال بندر بأن غالبية الأشخاص الذين يعرفهم لم يتم قبولهم ليعلق عليه فاهد بعبارة كلها أسى وحزن.

في حين بارك أحد الأشخاص قبول عمله:

تميم بعد معاناة 13 سنة أخيرا تم قبول طلبه:

في سياق ذات الخبر، أعلنت وزارة التعليم اليوم عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444 هـ. حيث تم اعتماد القواعد التنظيمية للحركة، والتي تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص للعاملين في المجال التعليمي، حفاظًا على حقوق المتقدمين والمتقدمات، وضمانًا للاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات في السعودية.

وقد شملت حركة النقل الخارجي أكثر من 40% من المعلمين والمعلمات المتقدمين للنقل بين المناطق والمحافظات السعودية، إذ بلغ إجمالهم أكثر من 30 ألف شخص من العاملين في القطاع التعليمي، وحُققت الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% منهم.

وزارة التعليم السعودية

قدمت الوزارة السعودية في أكثر من مناسبة توضيحات حول كيفية تنظيم طلبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة، إذ أكدت الوزارة في بيان سابق أن الإجراء يتم بناءً على الحاجة التعليمية والتوازن بين قطعات النقل المختلفة حسب التخصص. إذ يجب الحفاظ على التوازن بحيث لا يترتب على النقل الخارجي أي نقص في الكوادر التعليمية بالمقر الذي ينقل منه المعلم أو المعلمة. إذا حدث أي نقص عبر تعويضه أو رفضه.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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