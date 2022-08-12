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نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 عبر البوابة الالكترونية الرسمية masar.sa/Jadara3

عبد الجليل فارس

أعلنت  وزارة التعليم السعودية عن نتائج جدارة للوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444-2022 مساء يوم الخميس الحادي عشرة من شهر أغسطس الحال الموافق للثالث عشرة من شهر محرم 1444، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في المملكة العربية عمليات بحث رهيبة عن رابط استعلام  نتائج للوظائف التعليمية وكيفية الاطلاع على أسماء المقبولين بشكل مبدئي لشغل وظيفة معلم في مختلف مناطق المملكة، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنتعرف على كامل تفاصيل استخراج النتائج بشكل الكتروني  وبكل سهولة.

نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 عبر البوابة الالكترونية الرسمية masar.sa/Jadara3

استخراج نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444

يمكن لجميع طلاب المملكة الذين تقدموا في وقت سابق على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة https://eservices.masar.sa/Jadara3 معرفة نتائجهم من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية وجاءت موضحة بشكل مفصل على النحو التالي:

الإستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر جدارة 1444هـ

نظام جدارة يعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 ونتائج الوظائف عبر منصة مسار

  • أول خطوة يجب أن تقوم بها أيها المستعلم هي الدخول إلى نظام جدارة مسار
  • في الخطوة الموالية، يتعين عليك ملأ كل المعلومات المطلوبة منك
  • ثم قم بتسجيل الدخول بالنقر على الزر المخصص لذلك.
  • بعدها اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم
  • على البوابة الإلكترونية بوابة مسار ستظهر لك قائمة أسماء كل المقبولين في الوظائف.
  • في الأخير يمكنك التحقق إذا ما كنت من بينهم.
  • كما يمكنك الاطلاع على المنشور ادناه والذي يوضح

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال والذي بينا لكم فيه الطريقة الصحيحة التي يمكن لكل طالب من خلالها معرفة نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444-2022.

عبد الجليل فارس

عبدالجليل فارس حاصل على بكالوريوس في العلوم القانونية والإدارية، متصرف إداري في مؤسسة تعليمية، كاتب محتوى فى نجوم مصرية


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