نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 عبر البوابة الالكترونية الرسمية masar.sa/Jadara3

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نتائج جدارة للوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444-2022 مساء يوم الخميس الحادي عشرة من شهر أغسطس الحال الموافق للثالث عشرة من شهر محرم 1444، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في المملكة العربية عمليات بحث رهيبة عن رابط استعلام نتائج للوظائف التعليمية وكيفية الاطلاع على أسماء المقبولين بشكل مبدئي لشغل وظيفة معلم في مختلف مناطق المملكة، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنتعرف على كامل تفاصيل استخراج النتائج بشكل الكتروني وبكل سهولة.

استخراج نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444

يمكن لجميع طلاب المملكة الذين تقدموا في وقت سابق على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة https://eservices.masar.sa/Jadara3 معرفة نتائجهم من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية وجاءت موضحة بشكل مفصل على النحو التالي:

أول خطوة يجب أن تقوم بها أيها المستعلم هي الدخول إلى نظام جدارة مسار

في الخطوة الموالية، يتعين عليك ملأ كل المعلومات المطلوبة منك

ثم قم بتسجيل الدخول بالنقر على الزر المخصص لذلك.

بعدها اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم

على البوابة الإلكترونية بوابة مسار ستظهر لك قائمة أسماء كل المقبولين في الوظائف.

في الأخير يمكنك التحقق إذا ما كنت من بينهم.

كما يمكنك الاطلاع على المنشور ادناه والذي يوضح

الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11,547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام "#جدارة"، بمنصة "مسار"؛ تمهيداً لاختيار المرشحين نهائيا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.#واس_عام pic.twitter.com/2IZkh5X7X4 — واس العام (@SPAregions) August 11, 2022

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال والذي بينا لكم فيه الطريقة الصحيحة التي يمكن لكل طالب من خلالها معرفة نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444-2022.