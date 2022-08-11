نتائج تسكين الطلاب في نظام المسارات 1 على نظام نور

أعلنت وزارة التعليم نتائج تسكين الطلاب في نظام المسارات على نظام نور للمرحلة الثانوية الصف الأول الثانوي، سوف نتعرف على كيفية تسكين المسارات واختيارات المسارات سواء العام أو اختيار مسار آخر.

نتائج تسكين الطلاب في نظام المسارات على نظام نور

في حال كان المسار العام أو باقي المسارات:

ندخل نظام نور من خلال حساب الطالب، نقوم بوضع اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ولمعرفة نتائج تسكين الطالبات ، والطلاب في نظام المسارات ندخل هذه الصفحة نختار تسكين المسارات في نور.

ثم الضغط على تظهر الصفحة يوجد بها مجموعة من الإرشادات يمكنك الضغط على نشرة التسكين لمعرفة كيفية التسجيل نضغط على أيقونة التالي.

ومن ثم الضغط على أيقونة التالي رغبات الطالب التي تم اختيارها من قبل الطالب.

نضغط على الميول النهائية ومن ثم ابقونة التالي.

ثم الضغط على المعدل الموزون.

ومن ثم نضغط على التالي تسكين الطالب في نظام نور تم اجتياز مسار الصحة والحياة نضغط على نعم ثم التالي وبهذا يكون قد تم اختيار مسار الصحة والحياة.

كما تلاحظون بأنه بناء على النسبة الموزونة فقد تم ترشيحك لمسار عام ثم الضغط على أيقونة التالي.

بالنسبة لنظام المسار العام لا يوجد فقط لهذا المسار إنما لباقي المسارات يجب عليك الدخول والضغط على قبول هذا المسار من أجل أن يتم قبولك في هذا المسار.

أو في حال عدم قبولك لهذا المسار فإنه سوف يتم تحويلك إلى المسار العام أم في حالة أرادت تغير من مسار إلى مسار أو من مسار عام إلى مسار آخر تقوم بالضغط على أيقونة التالي وننظر إلى المدارس التي فيها شواغل مثال مدرسة إدارة أعمال نضغط على نقل المدرسة.

بعض الأسئلة المطروحة تسكين الطالبات والطلاب في المسارات والإجابة عليها

سؤال/كيف اعرف نتائج تسكين المسار؟

يكون من خلال نظام موقع نور.

سؤال/هل المسار العام يتطلب مني الموافقة والتأكيد؟

لا لا يتطلب منك الموافقة والتأكيد.

سؤال/هل يتطلب مني الموافقة في مسار إدارة الأعمال وعلوم الحاسب والهندسة؟

نعم يتطلب منك التأكيد.

سؤال/في حالة لا أريد المسار العام هل هناك أولوية لطالب المسارات التخصص في الجامعة؟

إلى الآن لا يوجد أولويات.

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