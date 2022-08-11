عبر نظام نور.. نتائج النقل الداخلي للمعلمين في السعودية

كشف عدد من الإدارات التربوية في ولايات المملكة العربية السعودية، عن بدء إستظهار نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات اعتباراً من اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وأوضحت المملكة ووزارة التربية والتعليم السعودية، أن النتائج يتم الإعلان عنها إلكترونيًا، من خلال نظام نور الإلكتروني، موضحين خطوات الاستعلام عن النتائج، وفي السطور أدناه عبر “نجوم مصرية” سنوضح لكم أعزائنا خطوات معرفة نتائج النقل الداخلي للمعلمين في السعودية.

نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

أكدت إدارات التعليم في جميع محافضات المملكة عن بدء إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين، حيث أكدت أن النتائج سيتم الإعلان عنها إلكترونيا من خلال نظام نور، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وبدأ الإعلان عن النتائج إبتداءا من اليوم الخميس الموافق ل11 11 أغسطس 2022.

كما أوضحت الوزارة أن حركة النقل تنهي تكليف جميع شاغلي التدريس، الذين يتم تكليفهم بأعمال تطبيقية غير التدريس، والذين يتم نقلهم وفقًا لإجراءات النقل للعام الحالي، ووفقًا لاختصاصاتهم كمعلمين، وحذرت وزارة التربية والتعليم السعودية من أن المستفيد من النقل الداخلي لا يحق له المطالبة بالنقل على المهام الموكلة إليه قبل النقل، ومع ذلك، يُسمح لهم بالتقدم للالتحاق بالمدرسة والتدريب الإداري وفقًا للآلية المحددة في أقسام التعليم التي ينتقلون إليها، باستثناء القائمين على الأعمال غير التربوية الموجهين وفقًا للاختصاصات المخصصة لهم، وسبق أن أكدت الوزارة أن الاعتراض على نتائج التحويل متاح حتى يوم السبت عبر نظام نور.

خطوات الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين في السعودية

أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية خطوات الاستعلام عن نتائج التحويل الداخلي للمدرسين والمعلمات، وقد جاءت على النحو التالي: