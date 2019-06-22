نتائج القبول للدفاع المدني : رابط أسماء المقبولين برقم الهوية موقع المديرية العامة للدفاع المدني السعودي www.998.gov.sa

موقع المديرية العامة للدفاع المدني اعلن عن أسماء المقبولين منذ قليل، حيث دعت الإدارة العامة جميع المتقدمين بالوظائف العسكرية بالدخول على البوابة الإلكترونية للاستعلام برقم الهوية لمعرفة مواعيد المقابلات الشخصية لاستكمال باقي مراحل القبول، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول بأسفل هذا المقال وسوف نبين لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة المتعلقة بالوظائف العسكرية الشاغرة لديها.

كانت بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني كانت قد أوضحت المستندات المطلوبة للدفاع المدني للتقديم وكانت تشمل الأوراق التالية أصل بطاقة الهوية الوطنية وشهادة المؤهل العلمي ورخصة القيادة العمومي ونسخة من نموذج المراجعة للقبول المبدئي وعدد من الصور الشخصية كاشفة الرأس والعديد من الشروط الأخري يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الدخول على موقع المديرية العامة للدفاع المدني “الآن” للاطلاع على مجمل متطلبات التقديم .

نتائج القبول للدفاع المدني

يمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية من اجل استعلام نتائج القبول في الدفاع المدني برقم الهوية من اجل التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية بداخل المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بالمركز الرئيسي، حيث ناشدت الجميع بالالتزام بالتعليمات وقت الكشف الطبي من اجل القبول بشكل نهائي بالوظائف الشاغرة العسكرية لديها، حيث يمكنكم استخراج نتائج قبول الدفاع المدني بكل سهولة من خلال الدخول على الرابط السابق، من ثم يقوم المستعلم بكتابة رقم الهوية بالخانة المخصصة من ثم عرض للاطلاع على بيانات المسجلة وتأكد من صحتها.

كما يمكن الاستعلام عن أرقام وأسماء المقبولين بوظائف الدفاع المدني بالسعودية من خلال الدخول علي لينك التالي أسماء المقبولين في الدفاع المدني لعام الجاري، وذلك من اجل خوض الإجراءات النهائية من اجل البدء في الاختبارات النهائية والكشف الطبي والمقابلة لشخصية، نتمنى للجميع التوفيق بأذن الله تعالي.

← إقرأ أيضاً: