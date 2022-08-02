أعلنت كليات الرياض في المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول الموحد للجامعات السعودية، حيث يمكن الاستعلام من خلال الدخول إلى بوابة القبول الموحد من خلال الحساب الإلكتروني للطالب أو الطالبة، والاستعلام عن نتائج الترشيح، ويأتي ذلك بعد انتهاء الكليات من فرز طلبات التقديم وإعلان نتائج الفرز على الرغبة الأولى، ومن الجدير بالذكر أنه غلق باب القبول والتسجيل في الجامعات السعودية يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2022، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لكليات الرياض بالسعودية 1444

نتائج القبول الموحد في كليات الرياض

أعلنت لجنة القبول المركزي الانتهاء من نتائج الفرز الأولي للطلاب والطالبات للالتحاق بالكليات والمعاهد في العام الدراسي الجامعي 1444، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الترشيحات المبدئية اليوم، ليتم البدء في مرحلة التأكيد، ومن الجدير بالذكر أن الجامعات حددت جدول زمني لإجراءات القبول تتضح من خلال الجدول التالي:

رابط الاستعلام عن القبول الموحد

يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات من خلال لجنة القبول المركزي في كليات التقنية وجامعات الرياض، والتي ستوفر المعلومات حول نسب القبول على الرغبة الأولى والتنويه عن الإجراءات اللاحقة التي سيقوم الطالب بتنفيذها حتى المباشرة في كليته، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: https://rgu-admit.edu.sa/

خطوات تأكيد القبول في الجامعات 1444

تبدأ مرحلة تأكيد القبول بعد الانتهاء من عمليات الفرز الأول ويجب علي الطلاب تأكيد القبول في الفترة المحددة زفي حالة عدم التأكيد يتم إلغاء قبول وللتأكيد يجب اتباع الخطوات التالية لتأكيد القبول:

في البداية يجب الدخول المباشر إلى بوابة القبول الموحد

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية

اختيار استعلام نتائج القبول

تأكيد نتيجة الترشيح أو الرفض

روابط القبول الموحد في الجامعات

أعلنت الجامعات السعودية عن الروابط الخاصة بها للاستعلام عن نتائج القبول الموحد وهي:

يتم إعلان أسماء المقبولين في جامعة الملك عبد العزيز من خلال الرابط التالي: https://admission.kau.edu.sa/Default-210-AR

يتم إعلان أسماء المقبولين في جامعة جدة من خلال الرابط التالي: https://adm.uj.edu.sa/

الجدول الزمني للقبول الموحد

جدول القبول بالجامعات السعودية لطلاب الثانوية العامة الرجال:

الترشيح للمقابلات يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة – 28 يوليو.

مواعيد المقابلات والاختبار تبدأ من يوم 31 يوليو وحتى 1 أغسطس.

القبول النهائي الفرز الأول يوم 3 محرم الموافق 1 أغسطس 2022.

آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الأول يوم 6 محرم الموافق 4 أغسطس.

الفرز الثاني والأخير يبدأ يوم 6 محرم الموافق 4 أغسطس.

آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الثاني 9 محرم الموافق 7 أغسطس 2022.

الجدول الزمني للبنات

موعد الترشيح للمقابلات والتخصصات المطلوبة يوم الخميس 29 ذي الحجة الموافق 28 يوليو 2022

تبدأ المقابلات يوم الأحد والاثنين والثلاثاء من 2 محرم إلى 4 محرم.

موعد القبول النهائي يوم 6 محرم الموافق 7 أغسطس.

آخر موعد لتأكيد القبول 9 محرم الموافق 7 أغسطس.

موعد نتائج القبول في الجامعات