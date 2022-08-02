رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لكليات الرياض بالسعودية 1444
أعلنت كليات الرياض في المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول الموحد للجامعات السعودية، حيث يمكن الاستعلام من خلال الدخول إلى بوابة القبول الموحد من خلال الحساب الإلكتروني للطالب أو الطالبة، والاستعلام عن نتائج الترشيح، ويأتي ذلك بعد انتهاء الكليات من فرز طلبات التقديم وإعلان نتائج الفرز على الرغبة الأولى، ومن الجدير بالذكر أنه غلق باب القبول والتسجيل في الجامعات السعودية يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2022، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لكليات الرياض بالسعودية 1444
نتائج القبول الموحد في كليات الرياض
أعلنت لجنة القبول المركزي الانتهاء من نتائج الفرز الأولي للطلاب والطالبات للالتحاق بالكليات والمعاهد في العام الدراسي الجامعي 1444، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الترشيحات المبدئية اليوم، ليتم البدء في مرحلة التأكيد، ومن الجدير بالذكر أن الجامعات حددت جدول زمني لإجراءات القبول تتضح من خلال الجدول التالي:
رابط الاستعلام عن القبول الموحد
يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات من خلال لجنة القبول المركزي في كليات التقنية وجامعات الرياض، والتي ستوفر المعلومات حول نسب القبول على الرغبة الأولى والتنويه عن الإجراءات اللاحقة التي سيقوم الطالب بتنفيذها حتى المباشرة في كليته، ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: https://rgu-admit.edu.sa/
خطوات تأكيد القبول في الجامعات 1444
تبدأ مرحلة تأكيد القبول بعد الانتهاء من عمليات الفرز الأول ويجب علي الطلاب تأكيد القبول في الفترة المحددة زفي حالة عدم التأكيد يتم إلغاء قبول وللتأكيد يجب اتباع الخطوات التالية لتأكيد القبول:
- في البداية يجب الدخول المباشر إلى بوابة القبول الموحد
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية
- اختيار استعلام نتائج القبول
- تأكيد نتيجة الترشيح أو الرفض
روابط القبول الموحد في الجامعات
أعلنت الجامعات السعودية عن الروابط الخاصة بها للاستعلام عن نتائج القبول الموحد وهي:
- يتم إعلان أسماء المقبولين في جامعة الملك عبد العزيز من خلال الرابط التالي: https://admission.kau.edu.sa/Default-210-AR
- يتم إعلان أسماء المقبولين في جامعة جدة من خلال الرابط التالي: https://adm.uj.edu.sa/
الجدول الزمني للقبول الموحد
جدول القبول بالجامعات السعودية لطلاب الثانوية العامة الرجال:
- الترشيح للمقابلات يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة – 28 يوليو.
- مواعيد المقابلات والاختبار تبدأ من يوم 31 يوليو وحتى 1 أغسطس.
- القبول النهائي الفرز الأول يوم 3 محرم الموافق 1 أغسطس 2022.
- آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الأول يوم 6 محرم الموافق 4 أغسطس.
- الفرز الثاني والأخير يبدأ يوم 6 محرم الموافق 4 أغسطس.
- آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الثاني 9 محرم الموافق 7 أغسطس 2022.
الجدول الزمني للبنات
- موعد الترشيح للمقابلات والتخصصات المطلوبة يوم الخميس 29 ذي الحجة الموافق 28 يوليو 2022
- تبدأ المقابلات يوم الأحد والاثنين والثلاثاء من 2 محرم إلى 4 محرم.
- موعد القبول النهائي يوم 6 محرم الموافق 7 أغسطس.
- آخر موعد لتأكيد القبول 9 محرم الموافق 7 أغسطس.
موعد نتائج القبول في الجامعات
- نتائج قبول جامعة الملك عبدالعزيز
- أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن فتح باب القبول والتسجيل في الجامعة من تاريخ 20/12/1443هـ إلى تاريخ 3/1/1444هـ. على أن يتمَّ تأكيد طلبات القبول من تاريخ 29/12/1443هـ الموافق 28/7/2022م إلى تاريخ 3/1/1444هـ الموافق 1/8/2022م. ويتم إعلان نتائج القبول في جامعة الملك عبدالعزيز يوم الأربعاء 5/1/1444هـ الموافق 3/8/2022م.
- نتائج قبول جامعة الملك فيصل
- أوضحت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القبول في الدفعة الأولى يوم الاثنين 17/1/1444هـ، الموافق 15/8/2022م وستنتهي إجراءات قبول الدفعة الأولى يوم الأربعاء 19/1/1444هـ الموافق 17/8/2022م. بينما سيتمُّ الإعلان عن نتائج قبول الدفعة الثانية يوم السبت 22/1/1444هـ الموافق 20/8/2022م.
- نتائج القبول جامعة الطائف
- أعلنت جامعة الطائف عن بدء استقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس والمنح الداخلية من يوم الأحد 25/12/1443هـ إلى يوم الخميس 29/13/1443هـ ليتمَّ الإعلان عن نتائج القبول في جامعة الطائف لدرجة البكالوريوس يوم الأربعاء 5/1/1444هـ الموافق 3/8/2022م. وسيتم تثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي من يوم الأربعاء 5/1/1444هـ إلى يوم السبت 8/1/1444هـ.
- نتائج القبول جامعة طيبة
- كذلك كشفت جامعة طيبة عن الجدول الزمني لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في فروعها، والذي تضمَّن موعد الإعلان عن نتائج القبول حسب المقاعد الشاغرة يوم الأربعاء 5/1/1444هـ الموافق 3/8/2022م. على أن يتمَّ تأكيد القبول من يوم الأربعاء 5/1/1444هـ الموافق 3/8/2022م إلى يوم السبت 8/1/1444هـ الموافق 6/8/2022م.