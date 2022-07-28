يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نتائج القبول الموحد بالجامعات، وخاصة بعد غلق باب القبول والتسجيل في الجامعات السعودية يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2022، ولذلك ينظر الطلاب نتائج القبول للعام الدراسي الجديد 1444، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتيح لكافة الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الروابط الإلكترونية الخاصة بالجامعات حيث أن كل جامعة توفر رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام دون الحاجة إلى النزول من المنزل وهدر الوقت بالإضافة إلى تجنب التزاحم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات السعودية 1444.

نتائج القبول الموحد 1444

أعلنت بوابة القبول الموحد عن جدول زمني لإجراءات القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد 1444، كما حددت رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج القبول وتتضح المواعيد من خلال الجدول التالي:

رابط الاستعلام عن نتائج القبول للجامعات 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات من خلال الدخول إلى الرابط التالي: https://rgu-admit.edu.sa/

الجدول الزمني للقبول الموحد

جدول القبول بالجامعات السعودية لطلاب الثانوية العامة الرجال:

الترشيح للمقابلات يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة – 28 يوليو.

مواعيد المقابلات والاختبار تبدأ من يوم 31 يوليو وحتى 1 أغسطس.

القبول النهائي الفرز الأول يوم 3 محرم الموافق 1 أغسطس 2022.

آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الأول يوم 6 محرم الموافق 4 أغسطس.

الفرز الثاني والأخير يبدأ يوم 6 محرم الموافق 4 أغسطس.

آخر موعد لتأكيد القبول بالفرز الثاني 9 محرم الموافق 7 أغسطس 2022.

الجدول الزمني للبنات

موعد الترشيح للمقابلات والتخصصات المطلوبة يوم الخميس 29 ذي الحجة الموافق 28 يوليو 2022

تبدأ المقابلات يوم الأحد والاثنين والثلاثاء من 2 محرم إلى 4 محرم.

موعد القبول النهائي يوم 6 محرم الموافق 7 أغسطس.

آخر موعد لتأكيد القبول 9 محرم الموافق 7 أغسطس.

روابط القبول بالجامعات السعودية

أعلنت الجامعات السعودية عن الروابط الخاصة بها للاستعلام عن نتائج القبول الموحد وهي: