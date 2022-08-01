نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض “خطوات الاستعلام والجدول الزمني للعام الجديد”

كشفت لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ظهور نتائج الفرز الأول من النتائج اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وأوضحت اللجنة بداية عملية تأكيد القبول للفرز الأول من خلال بوابة القبول الإلكتروني، وأن العملية تستمر حتي يوم الخميس القادم الموافق 4 أغسطس 2022، لتنتهي عملية تأكيد القبول للفرز الأول في تمام الساعة 12 ظهرًا، ونبهت الشركة على المتقدمين من ضرورة تأكيد القبول خلال المدة المحددة، حتي لا يتم إلغاء قبول طلباتهم.

نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

صرحت لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض عن نتائج الفرز الأول، والتي ظهرت اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، وأكدت اللجنة بأنه يلزم تأكيد عملية القبول في المدة المحددة، والتي تبدأ من اليوم وحتي يوم الخميس المقبل، وتتم من خلال بوابة القبول الإلكتروني.

وأوضحت اللجنة بأنه بوابة القبول للطلاب في منطقة الرياض تشمل الجامعات الآتية:

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الملك سعود.

الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الأمير سطام بن عبد العزيز.

شقراء.

المجمعة.

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض الجامعات الآتية:

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الملك سعود.

الأميرة نورة.

الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

أعلنت لجنة القبول بأنه يمكن الاستعلام عن النتائج بصورة إلكترونية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة القبول الموحد للطلاب أو الطالبات. الدخول إلى تقديم سابق. الإطلاع على نتيجة القبول. يلزم تأكيد القبول خلال المدة المحددة.

الجدول الزمني للقبول للعام الجامعي الجديد 1444

وأوضحت لجنة القبول بأن يوم الأحد 7 أغسطس 2022 هو آخر موعد لتأكيد القبول في الفرز الأخير، وأكدت اللجنة بأن المتقدمين يلزم عليهم تأكيد طلبات القبول، لعدم التعرض لإلغاء قبول طلباتهم في الساعة 12 ظهرًا من يوم الأحد 7 أغسطس 2022.

وكشفت اللجنة عن الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي الجديد، والذي جاء كالآتي: