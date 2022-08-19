أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج القبول المبدئي في قوات أمن المنشآت 1444، وحثت الوزارة المقبولات بالوظيفة على سرعة الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوظائف للقيام برفع كافة المستندات المطلوبة، كما أنها أكدت على ضرورة الحضور في المواعيد التي تم تحديدها ليتم استكمال الخطوات اللازمة للقبول بالوظيفة، وأوضحت الوزارة أن التأخير عن الموعد أو عدم الحضور يعد تنازلاً رسمياً عن الالتحاق بالوظيفة.

قوات أمن المنشآت 1444

قامت قوات أمن المنشآت بالإعلان رسمياً عن نتائج القبول بوظائف قوات أمن المنشآت، يوم الخميس الموافق 18أغسطس 2022 على رتبة جندي، وتلك النتائج مبدئية أي انه مجرد ترشيح للوظيفة لذلك يجب استكمال كافة المتطلبات وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، كما أنه يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

الاستعلام عن نتائج القبول بقوات أمن المنشآت

يمكن الاستعلام عن المقبولين بوظائف أمن المنشآت بشكل إلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر للتوظيف أمن المنشآت من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع أبشر للتوظيف. وتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك وإدخال رمز التحقق. ثم يجب اختيار أيقونة الوظائف المتاحة. واختيار أيقونة استعلام نتائج أمن المنشآت. ومن ثم تظهر نتيجة المتقدم، ويقوم المرشح بطباعة نتيجة الترشيح لضرورتها عند استكمال الإجراءات.

يعمل النظام على إرسال رسائل نصية للأسماء المرشحة على أجهزتهم المحمولة، كما أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال منصة أبشر للتوظيف، وكذلك معرفة موعد المقابلة الشخصية والأوراق اللازم تقديمها عند استكمال الإجراءات.

المستندات المطلوب تقديمها عند القبول

أصل بطاقة الهُوِيَّة الوطنية وصورتين منها.

سجل الأسرة لوالد المتقدمة الذي به اسم والدتها.

إن كانت المرشحة متزوجة، يلزم إحضار صورة من سجل الأسرة.

وكذلك أصل الشهادة الثانوية أوما يعادلها، وصورتي منها.

أصل شهادة المعادلة من وزارة التعليم السُّعُودية في حالة الحصول علي المؤهل العلمي من خارج المملكة.

وضع كافة الأوراق داخل ملف لحفظها.

وفي ختام هذا المقال نكون بينا لكم بعض الأمور الخاصة بنتائج القبول المبدئي في قوات أمن المنشآت 1444 حيث وضحنا بعض المعلومات الخاصة بقوات أمن المنشآت وكذلك طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي عبر منصة أبشر وما هي المستندات المطلوب تقديمها عند القبول.