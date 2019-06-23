ظهرت نتائج الدفاع المدني 1440 هجرياً، حيث تعلن قريبا مديرية الدفاع المدني نتائج القبول في وظائف قوات الدفاع المدني على جملة الرتب العسكرية الشاغرة والتي تم الإعلان عنها عبر بوابة الدفاع المدني القبول والتسجيل، والتي شملت وظيفة جندي أول وجندي وعريف من التخصصات العلمية التي جاءت في شروط تقديم وظائف الدفاع المدني 1440 ، وزارة الداخلية السعودية ستنشر نتائج القبول المبدئي في وظائف الدفاع المدني عبر رابط بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر، حيث يتم الاستعلام برقم الهوية وبيانات المسجل عن نتائج القبول في الدفاع المدني، وسنوفر لكم رابط نتائج الدفاع المدني 1440 للاستعلام.

ظهرت الآن نتائج القبول للدفاع المدني النهائية عبر بوابة القبول والتسجيل، ويمكن للمرشحين الاستعلام عن أسماء القبول النهائية من موقع المديرية على شبكة الإنترنت

رابط نتائج الدفاع المدني 1440 هجرياً

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ظهور نتائج القبول المبدئي على الرتب العسكرية الشاغرة المعلن مؤخراً، والمنتهى التقديم عنها مؤخرا، وكذلك ما تبقى من إجراءات القبول قبل الإعلان قريبا عن نتائج القبول النهائية والاستعلام من الروابط المبينة أدناة.

الاستعلام من موقع أبشر وزارة الداخلية عن نتائج قبول الدفاع المدني تتم من خلال الرابط التالي:

موقع المديرية العامة للدفاع المدني “الآن”

اسماء المقبولين

نتائج قبول الدفاع المدني

الأوراق والمستندات وضوابط التقديم للمرشحين بمديرية الدفاع المدني

ننشر لكم الآن مجمل متطلبات التقديم التي حددنها وزارة الداخلية وذلك لخوض الاختبارات النهائية والكشف الطبي والمقابلة لشخصية:

المتطلبات الرئيسية والتعليمات المطلوب التقيد بها :- 1. أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.

2. أساس شهادة المؤهل العلمي الذي تم التقدم على الوظيفة بموجبها (شهادة الدبلوم او شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها) مع عدد (2) صورة مصدقه من الجهة التعليمية الصادر منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فتصدق الصورة من وزارة التعليم.

3. إحضار عدد (2) صورة لكلاً من المؤهلات الاضافية (الدبلوم ، البكالوريوس) و شهادات الدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع مع الاساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون الشهادات التدريبية مصادق عليها مــن الجهة المشرفة علـى المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – إدارة التعليم) .

4. أصل رخصة القيادة العمومي لمن تقدم على وظائف (قائد ومشغل آليات) مع صورة واضحة منها.

5. عدد (8) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة بدون تعديل ، مقاس (4×6) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم و رقم الهوية خلف الصورة.

6. نسخة من نموذج المراجعة للقبول المبدئي.

7. الالتزام بالحضور بالزي الرياضي وبدون الجزمة الرياضية مع الاهتمام بالمظهر الخارجي وحلاقة الشعر على رقم (1).

8. التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم و التاريخ (حسب تقويم أم القرى) وفي حال عدم الالتزام بذلك أو التأخر يلغى قبول المتقدم علماً بأن قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائياً.

9. يمنع دخول الجوالات الى مقر لجنة القبول و التسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين (أياً كانت صلة القرابة).

10. إحضار ملف علاقي أخضر توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

تحديث: استعلام نتائج القبول في الدفاع المدني من موقع وزارة الداخلية مباشرة وللتعرف على مواعيد الاختبار اللاحقة والتي ستشمل الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، البيانات مبينة من نتيجة الاستعلام.

تحديث : سيتم تحيد نتائج الدفاع المدني 1439 بما استجد من متطلبات وإجراءات للقول بعد الانتهاء من الاستعلام عن نتائج المقبولين .

تحديث 23-6-2019 أعلن بوابة ابشر التوظيف نتائج قبول الدفاع المدني 1440 على مجموعة الرتب العسكرية المعلن عنها مؤخراً، وتم وضع تفاصيل نتائج القبول ورابط الاستعلام من موقع ابشر.

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