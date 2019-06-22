نتائج الدفاع المدني القبول والتسجيل عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني السعودية وزارة الداخلية

مديرية الدفاع المدني السعودي سوف تقوم بالإعلان عن نتائج الدفاع المدني القبول والتسجيل برقم الهوية، لمعرفة نتائج القبول المبدئي في الوظائف العسكرية الشاغرة للقوات الدفاع المدني للعمل في العديد من الرتب حيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الموقع الرسمي على شبكة الأنترنت.

وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت سابقا عن الوظائف الخالية لديها والتي شملت ” وظيفة جندي أول وجندي وعريف ” حيث تقدم الألف من المواطنين من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها وانتهت الدورة بعدها قامت الجهة المختصة بأجراء عملية الفصل وفرز المتقدمين لاختيار الأفضل، من خلال هذا التقرير سوف نرفق لكم رابط بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر لمعرفة نتائج القبول المبدئي في وظائف الدفاع المدني من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية للاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئيا بالوظائف الشاغرة العسكرية في الدفاع المدني.

نتائج الدفاع المدني القبول والتسجيل

يمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول قوات بالدفاع المدني من خلال الرابط الذي سوف نوفره لحضراتكم لمعرفة بيانات القبول وأيضا لطباعة بطاقة الترشيح من اجل استكمال باقي مراحل القبول النهائية في وظائف الدفاع المدني، حيث يستطيع المسجل سابقا بالدورة معرفة البيانات من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية من اجل الاطلاع على التعليمات والضوابط المسابقة الوظيفية من اجل القبول بشكل نهائي.

بإمكان جميع المتقدمين المترشحين على الوظائف الدخول على موقع أبشر الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية على شبكة الأنترنت من اجل الاستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني برقم الهوية بكل سهولة، حيث أتاح موقع المديرية تلك الخدمة المجانية لمعرفة أسماء القبول النهائية عبر بوابة القبول والتسجيل، وفي الختام نتمنى للجميع المرشحين بالوظائف التوفيق.

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