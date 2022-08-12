رابط نتائج الحرس الوطني للثانوي 1444 وشروط التقديم على الوظائف

إن نتائج الحرس الوطني للثانوي تم تقديمها من خلال الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وهذا بعد أن قام حاملي الثانوية العامة بأداء الاختبارات الخاصة بها، وتعد وزارة الحرس الوطني المسؤولة عن الدفاع عن البلاد وحماية أراضيها ونشر السلام داخلها، ولقيمتها الكبيرة يرغب العديد من الطلاب الانتماء إليها، لذلك قامت منذ فترة قليلة بالإعلان عن الاختبارات الخاصة بالتوظيف بالنسبة إلى حاملي الثانوية العامة لهذا العام، وهذا بالتنسيق مع الكليات العسكرية الأخرى داخل السعودية.

نتائج الحرس الوطني للثانوي

بعد أن قامت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الاختبارات الخاصة بالتوظيف المقدمة إلى حاملي الثانوية العامة لهذا العام أعلنت عن النتائج الخاصة بهم والتي يستطيع الطلاب التحقق والاستعلام عنها عبر التالي:

الذهاب إلى موقع وزارة الحرس الوطني.

تدوين اسم المستخدم كما يمكن إرفاق رقم الهوية فقط.

تسجيل كلمة السر المتعلقة بالطالب.

الضغط على تسجيل دخول.

تحديد الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني.

إضافة رقم الهوية المتعلقة بالمتقدم.

النقر على البحث.

تظهر كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بالاختبار وكذلك النتيجة التي حصل عليها الطالب.

طريقة تقديم الحرس الوطني ثانوي 1444

قامت وزارة الحرس الوطني بالكشف عن الخطوات الخاصة بالالتحاق بالوظائف المقدمة من خلالها لحاملي الثانوية العامة للعام الحالي وهي كالتالي:

التوجه إلى موقع وزارة الحرس الوطني السعودي.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار القبول والتسجيل.

إضافة رقم الهوية.

تدوين تاريخ الميلاد المتعلقة بالمتقدم.

قراءة التعليمات والأحكام والموافقة عليها.

الذهاب إلى صفحة التسجيل.

النقر على تسجيل جديد وبحالة تواجد حساب سابق يتم الضغط على تعديل طلب سابق.

إضافة المعلومات المطلوبة بدقة.

الضغط على إرسال.

اختيار إرسال.

شروط التقديم على وظائف الحرس 1444

وضحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط التي على الطلاب الراغبين بالتقديم عليها بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة استيفاؤها وهي كالتالي:

سعودي الجنسية المنشأ والأصل.

يتوفر به لياقة طبية وبدنية.

إتمام واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الطبي.

أقل عمر للتقديم 18 عام.

امتلاك سمعة طيبة وحسنة.

غير مدان في قضايا مخلة بالشرف أو الأمن.

ملتزم بالوظيفة التي تم الإعلان عنها من خلال الوزارة.

تطبيق كل التعليمات المحددة عبر الحرس الوطني بالنسبة للمقبولين.

حاصل على الثانوية العامة بالعام الحالي.

يشترط اجتيازه لاختبارات كفايات الإنجليزية التي يتم عقدها من خلال المركز الوطني للقياس.

مستندات المقابلة الشخصية بالحرس الوطني

حتى يتمكن حامل الثانوية العامة من اجتياز الاختبار المعلن من خلال الوزارة بشكل مبدئي عليه أن يذهب إلى المقابلة الشخصية ثم يقدم بعض الأوراق والمستندات التي تثبت صحة معلوماته وهي كالتالي:

سيرة ذاتية مكتوبة بالعربية.

أصل وصورة الهوية الوطنية.

الحضور بالموعد.

تقديم وثيقة التخرج أصل وصورة منها ويجب أن يكون موضح بها تخصص الطالب وتقديره العام ونسبته المئوية أو معدله التراكمي بالإضافة إلى تاريخ التخرج.

أصل السجل الأكاديمي بالإضافة إلى نسخة منه.

3 صور حديثة بحجم 4*6 وملونة.

نسخة شهادات الخبرة والدورات التدريبية التي نالها الطالب بحالة تواجدها.

تقديم قرار معادلة من خلال وزارة التعليم العالي بالنسبة إلى الحاصلين على الثانوية العامة من خارج السعودية.

التواصل مع وزارة الحرس الوطني

يستطيع الطلاب المتقدمين إلى اختبارات الحرس الوطني سواء من حاملي الثانوية العامة أو غيرهم أن يقوموا بالاستعلام عن كل ما يرغبون عنه، كما يمكنهم تقديم الشكاوى والاقتراحات عبر طرق التواصل المتاحة من خلال الوزارة والمتمثلة بالتالي:

استعمال البريد الإلكتروني https://job.sang.gov.sa الخاص بوزارة الحرس الوطني.

الاتصال على رقم الوزارة وهو 0112525300.

رابط نتائج الحرس للثانوي

يستطيع طلاب الثانوية العامة المتقدمين على اختبارات الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية أن يقوموا بالذهاب للموقع الإلكتروني المتعلق بالوزارة والذي تم الإعلان عنه سابقاً أثناء التسجيل للحصول على الدرجة الخاصة بالاختبار والاستعداد من أجل المقابلة الشخصية.