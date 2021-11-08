رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي 1443 عبر قياس

الاستعلام عن نتائج القدرات العامة الورقي 1443، حيث أعلن المركز الوطني للقياس عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل “تويتر” بظهور نتائج المرحلة الأولى لاختبارات قياس للطلاب والطالبات عبر الموقع الإلكتروني برقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني، في إطار سعي وزارة التعليم والجهات المعنية بالمملكة لتطوير جميع آليات التعليم في البلاد ولازال قياس يحتل مرتبة كبيرة في تحديد المستويات وذلك من خلال مجموعة من الاختبارات الفكرية والحسابية والاستدلالية بهدف استخراج الكوادر التعليمية من خلال نسب الدرجات ونتائجهم في الاختبارات.

نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 1443

يتم عمل تلك الاختبارات للطلاب من أجل تأهيل الأشخاص لدخول الكليات والجامعات بالمملكة فضلاً عن التعيين في الوظائف المعلنة من قبل الحكومة في عدة مجالات، وعلى الرغم من أنه كانت فكرة لإلغاء اختبار قياس للطلاب والطالبات إلا وأن تمسكت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب بعمل اختبارات قياس، وذلك نظراً لأنها تفيد بمعرفة وفرز الطلاب على أعلى مستوى من الأسئلة المتنوعة التي تحدد قدرة الطالب على التعامل في الكثير من الأمور في الحياة ومنها المسائل الحسابية وحلها بسرعة مما يفيد في العمل في الوظائف التي تطلب هذا.

الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي 1443