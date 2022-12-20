استعلام نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 62| وكيفية تقديم طلب اعتراض

أعلن برنامج حساب المواطن رسميًا، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 الخاصة بدعم المستفيدين عن شهر يناير 2023، المقرر صرفها يوم العاشر من الشهر المقبل، ويُمكن للمستفيدين من الإطلاقع على النتائج، للوقوف على مدى استحقاقهم للحصول على الدعم فتلك الدفعة من عدمه، كما يُمكن رفع طلب تقديم اعتراض عبر الموقع الرسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية

وذكر البرنامج أنه للتحقق من الأهلية؛ يمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية: https://eservices.ca.gov.sa/#/login.

ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.

كتابة كلمة التحقق المرئي.

ثم الذهاب إلى الخدمات.

ثم نتائج الأهلية.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

ثم استعلام.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIoKoE pic.twitter.com/CnFR688XG2 — حساب المواطن (@citizenaccount) December 20, 2022

ومن المتوقع أن يتم صرف مبالغ دعم الدورة رقم 62 صباح يوم الإثنين الموافق 10 يناير 2023، وسيتم إيداع مبالغها حسابات المستفيدين البنكية، كما سيتم صرف الدفعات المتعلقة والمتأخرات الخاصة بشهر ديسمبر في الميعاد نفسه، مع إمكانية معرفة عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

كيفية تقديم طلب اعتراض