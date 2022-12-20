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استعلام نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 62| وكيفية تقديم طلب اعتراض

محمد سعيد

أعلن برنامج حساب المواطن رسميًا، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 الخاصة بدعم المستفيدين عن شهر يناير 2023، المقرر صرفها يوم العاشر من الشهر المقبل، ويُمكن للمستفيدين من الإطلاقع على النتائج، للوقوف على مدى استحقاقهم للحصول على الدعم فتلك الدفعة من عدمه، كما يُمكن رفع طلب تقديم اعتراض عبر الموقع الرسمي.

استعلام نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 62| وكيفية تقديم طلب اعتراض

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية

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وذكر البرنامج أنه للتحقق من الأهلية؛ يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية: https://eservices.ca.gov.sa/#/login.
  • ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.
  • كتابة كلمة التحقق المرئي.
  • ثم الذهاب إلى الخدمات.
  • ثم نتائج الأهلية.
  • تسجيل رقم الهوية الوطنية.
  • ثم استعلام.

ومن المتوقع أن يتم صرف مبالغ دعم الدورة رقم 62 صباح يوم الإثنين الموافق 10 يناير 2023، وسيتم إيداع مبالغها حسابات المستفيدين البنكية، كما سيتم صرف الدفعات المتعلقة والمتأخرات الخاصة بشهر ديسمبر في الميعاد نفسه، مع إمكانية معرفة عدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

خطوات التحقق من نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن
استعلام نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 62| وكيفية تقديم طلب اعتراض

كيفية تقديم طلب اعتراض

  • تسجيل الدخول إلى حساب المواطن.
  • تسجيل الدخول من خلال بياناتك الأساسية.
  • الذهاب إلى خيار حسابك أيقونة الدفعات المالية.
  • ثم الضغط على زر تقديم الاعتراض.
  • ثم عليك القيام بتحديد نوع الاعتراض.
  • سواء دفعة ناقصة – أو صفر – أو دفعة لم تستلم.
  • ثم القيام بتقديم كشف الحساب.
  • كتابة البيانات المطلوبة منك.
  • الضغط على زر الإرسال.
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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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