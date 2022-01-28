نتائج أهلية حساب المواطن الدورة 51 فبراير 2022 بالمملكة العربية السعودية

يمثل برنامج “حساب المواطن” من أهم البرامج التي قامت السعودية بإطلاقها لمساعدة المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والمعدوم للعيش حياة كريمة، في ظل الظروف الحالية وزيادة نسبة الضرائب وارتفاع الأسعار بالمملكة، وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن ظهور نتائج أهلية حساب المواطنين للمواطنين المستفيدين بالدعم، والذين سوف يصرف لهم مبالغ حساب المواطن يوم العاشر من فبراير 2022.

وقد قام “برنامج حساب المواطن” بالتوضيح عبر الحساب الرسمي له على تويتر، قائلاً: “أنه صدرت نتائج الأهلية وأنه يمكن للجميع التأكد من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الالكترونية لحساب المواطن”.

وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن من هنا.

كيفية الاعتراض في حساب المواطن

وقام البرنامج بالتأكيد على أن هناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع البرنامج في حالة وجود أي تساؤلات أو استفسارات، وأكد على أنه في حالة الاعتراض على صرف المبالغ أو إيقاف الدعم يمكنك التواصل مع برنامج حساب المواطن، وغيرها من الاستفسارات المتنوعة، وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:

التواصل من خلال “بوابة لحساب المواطن” من هنا.

ويمكن عن طريق “رقم حساب المواطن 19912”.

“خدمة المستفيدين” من دعم حساب المواطن عبر تويتر.

التواصل عن طريق “صوتك مسموع”.

موعد صرف حساب المواطن

وقد ازدادت التساؤلات حول “موعد صرف الدعم المستحق” الخاص بشهر فبراير 2022 للمواطنين، وأكدت البرنامج أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة في يوم 10 من فبراير 2022 بدون أي تأخير، كما هو الحال في مواعيد الصرف التي تتم في العاشر من كل شهر ميلادي، على الرغم من أنه قد يتأخر يوم أو يومين أو يتقدم يوم أو يومين في حالة صادف يوم الصرف للدعم إجازة رسمية.