الموارد البشرية: نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور تظهر للأسرة كلها

كشفت منذ قليل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الإجراءات التي يجب على المستفيد القيام بها في حال رفض أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للأسرة التي قامت بالتقديم سابقاً، حيث تحاول الوزارة التواصل مع جميع المواطنين بالمملكة عبر قنواتها الرسمية، وذلك من أجل الإجابة على العديد من الاستفسارات التي يرغب فيها المواطنين.

الموارد البشرية ونتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

جاء ذلك رداً من الوزارة على سؤال أحد المتابعين عبر الحساب الرسمي للوزارة، والتي تساءل فيها قائلاً: ” قدمت على الضمان المطور وظهرت النتيجة أنني غير مؤهل وقدمنا من جديد.. متسائلاً ما الحل؟.

أشارت وزارة الموارد البشرية أن نتيجة الأهلية تظهر للأسرة في الضمان الاجتماعي المطور بشكل كامل، وأنه في حال وصول النتيجة “غير مؤهل”، فهنا يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على ذلك، وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية.

الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك تقديم اعتراض من خلال اتباع بعض الخطوات تبدأ من:

الدخول على الحساب الخاص بك على المنصة.

النقر على “الأهلية والاستحقاق”.

خلال ثواني بسيطة سوف تظهر أمامك سبب عدم الأهلية إن وجدت.

الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.

وأضافت الوزارة أن نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور تظهر للأسرة بشكل كامل، وعندما تكون النتيجة غير مؤهل يمكنك تقديم اعتراض من خلال الخطوات السابقة.

عمل المواطن بوظيفتين في القطاع الخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عن شروط عمل المواطن بوظيفتين في القطاع الخاص في آن واحد، وذلك عندما قامت بالرد على أحد الأسئلة التي تفاعل بها المواطن والتي وردت على حساب العناية بالعملاء، والذي جاء فيه: “هل مسموح العمل في شركتين في التأمينات؟”.

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حيث أشارت الوزارة أنه بإمكان أي مواطن الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص في آن واحد، ولكنه يتم احتساب نسبة التوطين على منشأة واحدة فقط.