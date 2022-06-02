نايف حمدان هو طالب جامعي من أصل وجنسية سعودية، ويعتبر من أحد أشهر النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يتميز بموهبة فريدة في سرد القصص، فقد انتشر اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى الحكواتي، كما أنه ركز على الروايات التاريخية، التي توضح تاريخ المملكة العربية السعودية وتاريخ العرب، واعتمد على مراجع موثوقة، ولذلك كسب ثقة كافة المتابعين.

نايف حمدان يُرزَق بمولوده الأول

و فاجأ نايف حمدان مشهور السناب شات محبيه ومتابعيه بنشر صورة لمولوده الأول الذي أسماه (عمر)، حيث وضع صورة لكف ابنه عمر، كاتبًا: ” الحمد لله رزقنا الله اليوم مولودنا الأول سميته عمر، حلو عشان إذا خلص التاريخ أحطلك محتوى وأنا أبوك”.

هذا وقد تصدر نايف حمدان محركات البحث، وتصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا على تويتر، ما بين فرحة المتابعين ودهشتهم من هذا الخبر.

وأشاد الكثير بحفاظه على خصوصيته، فغرد أحدهم على تويتر “الف مبروك ابو عمر الله ينبته نبات حسن توني ادري انه متزوج عشان ادري انه جاه ولد، نايف يعطي درس في عزل الحياة الخاصة عن حياة الشهرة، ياليت يتعلمون اللي ما بقى الا يصورون غرف نومهم ”

وغرد آخر “‏دعوتي الدائمة اللهم ارزقني غموض نايف حمدان !!! محد يدري انه متزوج الا بعد ما جاه ولد ( ما شاء الله ، الله يرزقه بره )”