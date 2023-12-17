“ناقة” فيلم سعودي يحطم الأرقام القياسية ويثير الجدل

فيلم “ناقة” هو فيلم سعودي من نوع الرعب والإثارة، يحكي قصة فتاة تضيع في الصحراء وتواجه ناقة شرسة، الفيلم من إخراج وتأليف مشعل الجاسر، ويعد أول فيلم سعودي يشارك في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في قسم “جنون منتصف الليل”، الذي يضم أفلامًا تتميز بالجرأة والابتكار.

لماذا أثار الفيلم جدلًا؟

الفيلم أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الجمهور والنقاد حوله، بعضهم أشاد بالفيلم واعتبره تجربة فنية مميزة ومختلفة، وبعضهم انتقد الفيلم واعتبره غير واقعي ومبالغ فيه.

ما رأي المخرج والناقد؟

المخرج مشعل الجاسر عبر عن شكره لكل من شاهد الفيلم ودعمه أو انتقده، وقال في تغريدة له على منصة “إكس”: “جميع آرائكم على رأسي وأتعلم منها وأتمنى مشروعي المقبل ينال رضاكم”، وأضاف في حوار له مع “العربية.نت” أن الفيلم يهدف إلى إثارة الفضول والتساؤلات لدى المشاهد، وأنه استوحى فكرة الفيلم من قصة حقيقية حدثت لأحد أصدقائه، الناقد السينمائي السعودي أحمد العياد أشاد بالفيلم واعتبره أحد أهم الأفلام السعودية التي شاهدناها مؤخرًا، وقال في تعليق له على منصة “إكس”: “فيلم ناقة يعد فيلمًا مختلفصا من ناحية طرح القصة والإخراج والأداءات التمثيلية”، وأضاف أن الفيلم يعد تجربة جديدة وجريئة، وأنه يستحق المشاهدة والتقدير.

اهلا انا مشعل مخرج فيلم ناقة. شكرا لكل من اخذ من وقته و شاهد الفيلم . و شكرا لكل من حب الفيلم و دعمه و كل من انتقده. جميع ارائكم على راسي و اتعلم منها. اتمنى مشروعي القادم يحوز على رضاكم. — Meshal Al jaser (@MeshalALjaser) December 14, 2023

من هم الممثلون وأين تم تصوير الفيلم؟

الفيلم يشارك في بطولته أربعة ممثلين سعوديين هم: يزيد المجيول، وأمل الحربي، وأضواء بدر، وجبران الجبران، وقد تم تصوير الفيلم في مناطق مختلفة من السعودية، بما في ذلك الرياض والمدينة المنورة والقصيم.

كيف يمكن مشاهدة الفيلم؟

الفيلم متاح للمشاهدة على منصة “نيتفلكس”، وقد تصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في المنصة في السعودية والعالم العربي، الفيلم يحمل تصنيف +18، ويستمر لمدة 90 دقيقة.