أخبار السعودية

نائب وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين

أحمد مراد

استقبل اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية، وليد الخريجي، نظيره الياباني، البرلماني بويتشي فوكازاوا في ديوان الخارجية بالعاصمة الرياض.

العلاقات اليابانية السعودية

صورة- المصدر: إكس

وتناول الجانبان بمزيد من البحث، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها، وتعزيزها بما يصب في مصلحة البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، وجهود الدولتين المبذولة بخصوصها.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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