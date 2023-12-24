نائب وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين

استقبل اليوم الأحد، نائب وزير الخارجية، وليد الخريجي، نظيره الياباني، البرلماني بويتشي فوكازاوا في ديوان الخارجية بالعاصمة الرياض.

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وتناول الجانبان بمزيد من البحث، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها، وتعزيزها بما يصب في مصلحة البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، وجهود الدولتين المبذولة بخصوصها.