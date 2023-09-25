مين يتزوج هذه الأشكال.. مراسل الإخبارية يحذف فيديو فتاة اليوم الوطني وأختها تكشف سبب ظهورها بتلك الحالة وسعوديين يعلقون

أفاد المراسل الصحفي لقناة الإخبارية، عبدالله القرني، أنه قام بحذف مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تعرضت للتنمر على خلفية تواجدها معه خلال تغطية فعاليات اليوم الوطني في إحدى الحدائق العامة.

مراسل قناة الإخبارية عبدالله القرني - مصدر الصورة: تويتر.

تجاوز الفيديو حدود التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الناس تحت هاشتاق “أبو بداح”، ما دعا والدة الفتاة للتدخل، حيث طلبت بإلحاح حذف المقطع المثير للجدل.

وقد أوضح القرني في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن القرار جاء استجابةً لرغبة عائلة الفتاة نظرًا للظروف الصعبة التي تعيشها بسبب المقطع، معترفًا بأن الفتاة لم تكن بجواره أثناء التصوير.

وقد تداول بعض المستخدمين رسالة من شقيقة الفتاة تطلب فيها حذف المقطع، وتبرز فيها حالة الأم الصعبة بعد مشاهدتها للفيديو.

في هذا السياق، أوضحت شقيقة الفتاة أن والدها توفي قبل عام ونصف، وأن شقيقتها، التي تبلغ من العمر 11 عامًا، لم تتوقع أن يحظى الموضوع بهذا الانتشار الواسع، وكشفت عن الدوافع وراء تصرفها في الفيديو، مشيرة إلى تأثرها ببعض المشاهير وتقليدها لهم.

تم حذف الفيديو نزولا عند رغبة أهل البنت ، لبعض الظروف . و لمن تداول سبب ردة فعلي بشيء مسيء ؟ أحب أوضح بأن البنت لم تكن قريبة مني أثناء دورانها . — عبدالله القرني (@abdullahsaad85) September 24, 2023

وختمت شقيقتها بوصف الحالة النفسية التي أصابت والدتهم بعد مشاهدة التعليقات السلبية حول الفتاة.

ردود أفعال السعوديين على مقطع ابو بداح

من جهة أخرى تفاعل الشارع السعودي بغضب مع الواقعة، حيث قال أحدهم “زوجوها تعقل” وقال أخر “مين يتزوج هذه الأشكال” وقال أخر “في سن المراهقة يجب الانتباه على بناتكم وأولادكم” وقال أخر “المفروض يغيرون أصدقائها هم السبب” وقال أخر “جيل الألفين لا أتفاجئ منه أتوقع منه أي حاجة غريبة”.