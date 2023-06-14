“الخرفان يدعمون بألاف الريالات”.. ميعاد العسيري تثير الجدل وتكشف سر شراء مشهورات الميديا للسيارات والفيلات

أثارت ميعاد العسيري مشهورة السناب شات في السعودية موجة من الجدل بعد نشرها لمقطع مصور تنتقد من خلاله البذخ الذي تعيشه بعض مشهورات وسائل التواصل الاجتماعي، والدعم المالي السخي الذي يتجاوز الآلاف من الريالات من بعض المتابعين الذي وصفتهم بالخرفان على حد تعبيرها.

وأشارت العسيري في كلامه المتداول على مواقع التواصل الاجتماعية حالياً إلى أن معظم هؤلاء النساء يحصلن يومياً على أموال طائلة، يستخدمنها في شراء سيارات جديدة وفيلات فاخرة والسفر.

وصرّحت قائلة: “إنّ الرجل الذي لا يتعامل ببخل مع زوجته ولا ينفق المال على بيته، ويقول أنّه لا يملك، عندما يتعامل مع إحدى هؤلاء المشهورات، يعطيهم المال بسخاء دون أي مشكلة”.

وأكدت ميعاد العسيري، أنه من الضروري الحد من هذه الظاهرة التي تسمى دعم المشاهير سواء على التيك توك أو أي تطبيقات اجتماعية أخرى، مطالبة من الناس أو الداعمين كما وصفتهم بدعم الناس الذي تستحق مثل العائلة.

وقد ذكرت أنها تعرف مشهورة تقوم بالبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتجني مبلغاً يصل إلى 17 ألف ريال شهرياً من خلال الدعم فقط.

كمت وصفت مشاهير الميديا بالغنم قائلة “كل مشهورات السوشيال ميديا لا بصرحن بمصادر دخلهن. ولا يدفعون أي ضرائب ويحصلون يوميا على مئات الريال من الداعمين”.

وتحدث العسيري في كلمتها المشهورات للكشف عن مصادر دخلهن، وقالت: “أتحدى أي منهن أن تعلن بأن لديها متجرًا أو عملًا خاصًا أو فقط دخلهن، كل المشهورات لديهم أموال ويطلبون الدعم”.

ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعية

رغم أن الألاف م السعوديين ينتقدون ميعاد العسيري إلا أن نسبة كبيرة منهم اتفق معها هذه المرة، حيث قال أحد النشطاء على تويتر “رغم أني ضدها إلا أن كلامها صحيح، على مشاهير الأنترنت أن يدفعوا الضرائب على مداخيلهم”.

وقال أخر “هي أولى وتعرف كل شيء، الناس من كثرة الثراء تدعم أثرياء على الانترنت، والناس ما عندها أكل سبحان الله على هذه الدنيا”. وغردت مواطنة سعودية عن الفيديو قائلة “كل شخص في هذه الحياة إلا ورزقه عند الله ما قالت صحيح لكن ليس هنالك أي حل هذه هي ضريبة الأنترنت والشهرة”.