موقف الخارجية السعودية بعد اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية المسجد الأقصى اليوم

قام عدد كبير من المستوطنين اليهود تحت حماية قوات الامن الإسرائيلية، باقتحام المسجد الأقصى ظهر اليوم، وذلك بالتزامن مع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية قوية في قطاع غزة وأماكن متفرقة في الضفة الغربية، مما تسببت في استشهاد أكثر من ثلاثين شهيداً من ضمنهم أطفال ونساء، وسط غضب عربي ودولي لما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزه.

بيان الخارجية السعودية بعد اقتحام المسجد الأقصى

يذكر أن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية اصدر بياناً، نددت فيه اقتحام الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى، كما اشارت الخارجية السعودية أن هذا يعتبر تعدي مباشر لكافة القوانين الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمساعدة الشعب الفلسطيني.

كما نوهت الخارجية السعودية على أن تلك الاعتداءات المتصلة على أماكن العبادة المقدسة للمسلمين في أراضي فلسطين، تزيد من تفاقم التوتر في المنطقة، وتسبب عنف مستمر لا نهاية له.

كما نادت الخارجية السعودية المجتمع الدولي بضرورة تحمل المسؤولية، ومحاولة إنهاء تلك العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضرورة إتاحة الحماية المتكاملة للمدنيين بقطاع غزة وإنهاء تلك الصراعات المتصاعدة بالمنطقة.