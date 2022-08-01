موقع www.absher. sa حجز موعد الجوازات بدون أبشر 1444 رابط تسجيل الدخول الخدمات الإلكترونية

نتابع معكم في السطور المقبلة، رابط حجز موعد الجوازات بدون أبشر 1444، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية www.absher. sa، حيث يسعى المقيمين في السعودية، خاصة ممن يواجهون مشاكل بتسجيل الدخول بحساباتهم بأبشر، للتعرف على كيفية حجز الموعد بالجوازات ولكن من غير تسجيل الدخول بحسابهم، حيث يواجه البعض المشكلة في إستعادة الحساب القديم، أو فتح حساب جديد، أو تكون المنصة غير مهيأة لإنشاء حساب جديد على نفس البيانات ورقم الهوية الوطنية، مما يضطر البعض للبحث عن طريقة أخرى، وتعتبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، هي إحدى طرق إنجاز المهام عن بعد، خاصة تجديد الرخصة للمركبات وتسجيل الدخول بالجوازات والتعرف على العديد من الخدمات من خلالها.

ومن ضمن الخدمات المقدمة من المنصة، هي تجديد جواز السفر السعودي، أو إنشاء جواز سفر جديد، ومتابعة الحالة العامة للمقيم، والعديد من الأمور التي تخص المقيم والوافد بالسعودية، وسعت المملكة لإطلاق تلك الروابط، للتيتسر على المواطن، وإنجاز المهام عن بعد من خلال الإنترنت، ولكن يواجه البعض صعوبة في تسجيل الدخول بحسابهم، ويتعذر عليهم إنشاء حساب جديد، مما يضطرهم للبحث عن طريقة بديلة.

حجز موعد الجوازات بدون أبشر 1444

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قم بالدخول على منصة أبشر للأفراد

أدخل على قسم الجوازات

أدخل على صفحة التحقق من المستخدم

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة للمستفيد

أدخل تاريخ الميلاد بعد الإختيار بين الهجري والميلادي

أكتب الرمز المتاح لديك ثم أختر التحقق وسوف يتم نقلك لصفحة حجز مواعيد الجوازات

أنتقل لخدمة المواعيد وأختر حجز موعد جديد في الجوازات

سيتم الانتقال لصفحة خدمات الحجز أختر خدمات المقيمين وسوف يتيح لك الحجز بدون دخول الحساب الخاص بك

حدد المنطقة وأكتب عدد العمليات

أختر المكان الذي يتناسب مع الخدمة التي تطلبها

أستكمل الحجز وقم بطباعته بالنهاية

absher sa

ويتم البحث بشكل يومي عن الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منصة أبشر، وذلك لإتمام العديد من المهام سواء للوافد أو المقيم في السعودية، وهي المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية، والتي تقدم المزايا عن بعد.