موقع مشروع نيوم في السعودية 1443

يطرح الكثير من الاشخاص في المملكة السعودية السعودية وخارجها تساؤل أين يقع مشروع نيوم في السعودية، حيث يعد مشروع نيوم السعودي واحد من ضمن المشروعات السعودية الضخمة والذي تم اطلاقه بداية من عام 2017، حيث كانت السلطات السعودية مسبقا قد أعلنت أن هذا المشروع الضخم سوف ينتج من خلال مدينة ضخمة تساعد في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بين الدول المختلفة في العالم، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بموقع نيوم في السعودية وأهم التفاصيل المتعلقة بمشروع نيوم السعودي في المملكة العربية السعودية وموقعه بالتحديد.

مشروع نيوم في السعودية

في اطار التنمية والاستثمارات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية دائما فقد أعلنت السعودية رسميا بداية من عام 2017 عن اطلاق مشروع نيوم في السعودية والذي تم تصميمه كمدينة تكون خارج حدود السعودية، حيث تم اطلاق هذا المشروع والبدء في تنفيذه على يد ولي عهد السعودية الملك محمد بن سلمان ال سعود، وذلك في يوم الرابع من شهر أكتوبر من عام 2017، وكان هذا الاطلاق ضمن احدى الفعاليات الخاصة بمنتدى مبادرة استثمار الرياض، حيث جاء المعنى من كلمة نيوم هما كلمتان معا في اللغة الانجليزية وهي كلمة نيو وكلمة مستقبل معا.

موقع نيوم في السعودية

موقع مدينة نيوم في السعودية أو ما يعرف بالمشروع العابر للقارات في منطقة الشمال الغربي في المملكة العربية، حيث يقع هذا المشروع ممتدا إلى الحدود الأردنية المصرية، وجاءت مساحة هذا المشروع على نحو 26.000 كيلو متر، حيث يقع في موقع متميز يتيح لنسبة كبيرة تصل إلى 70% من السكان في جميع أنحاء العالم الوصول إلى هذه المدينة في مدة قليلة تصل إلى ثمانية ساعات كحد أقصى.