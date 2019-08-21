موقع رايات تسجيل الدخول للمتدربين لتسجيل المقررات جدول الفصل التدريبي الأول 1441

التدريب التقني أعلن عن فتح رابط موقع رايات تسجيل الدخول للمتدربين المستمرين، بهدف تسجيل المقررات للفصل التدريبي الأول من العام الدراسي 1441، من خلال اختيار المقررات التدريبية وتحديد الجدول خلال الفترة الزمنية ما بين 20 ذي الحجة 1440 وحتى الأول من شهر محرم 1440، وقدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شرح حول طريقة التسجيل للجدول من خدمات رايات، لسهولة تنفيذ الخطوات حتى يتم اختيار المقرر وفق الشروط والضوابط.

كيف تسجل جدولك التدريبي كمتدرب مستمر عبر موقع رايات تسجيل الدخول لخدمات المتدربين، هذا ما نسعى لتوضيحة من خلال ما سنرفقه من خطوات، وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد وجهت عناية الطلاب والطالبات إلى ضرورة تحديث بيانات التواصل عبر رقم الجوال والبريد الإلكتروني، كما يجب الالتزام بالمدة الزمنية الخاصة بتسجيل المقررات للمتدربين المستمرين، بعد التأكد من حالة المتدرب وكون معدله في الفصل السابق يسمح له بالتسجيل في الفصل الجديد من خلال اشعارات حالة المتدرب، وتوقيت إدخال البيانات.

رابط موقع موقع رايات تسجيل الدخول

عبر البوابة الإلكتروني لموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يمكن التعرف على خصائص بوابة رايات لخدمات المتدربين الإلكترونية، ورابط موقع رايات تسجيل الدخول، ومنه سيتم التعرف على الخدمات الإلكترونية المتاحة، والتي من بينها خدمة تسجيل المقررات التدريبية للفصل الدراسي المقبل للمتدربين المستمرين، وعند الدخول سيتمكن المتدرب من معرفة إمكانية تسجيل المقررات الخاصة به، ثم طريقة اضافة أو حذف شعبة والمتحة خلال فترة التسجيل فقط،حتى الوصول على استعراض الجدول النهائي.

خطوات تسجيل جدول المقررات للمستمرين

شرح مبسط حول خطوات تسجيل جدول المقررات للمتدربين المستمرين عبر رايات كلية التقنية للفصل الدراسي الجديد.

وبالتالي نكون وضحنا لكم بشكل مبسط كيفية اختيار المقررات ومراتعاة الضوابط حول الساعات التدريبية.