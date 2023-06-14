موقع استراتيجي شمال أبحر ..”الوطنية للإسكان NHC” تتيح تسجيل رغبات الشراء لجميع المواطنين

أعلنت شركة “الوطنية للإسكان NHC” لجميع المواطنين السعوديين عن إتاحة تسجيل رغبات الشراء في ضاحية سدايم في شمال أبحر جدة، حيث يوجد موقع استراتيجي تبلغ مساحته 3.8 مليون متر مربع، أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر بجدة ضاحية “سدايم”، لتصبح شريانًا حيويًّا نابضًا بالحياة يحاكي التطلعات، وتكون امتدادًا للجهود المبذولة في تنمية المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية ذات جودة عالية.

ضاحية سدايم

خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 سيام تدشين ضاحية سدايم، والإعلان عن طرح الوحدات السكنية في المرحلة الأولى، وتستهدف الوطنية للإسكان بناء أكثر من ثمانية آلاف وحدة سكنية، بحيث تتسع هذه الوحدات ما يزيد عن خمسة وأربعين ألف نسمة.

وذكر الأستاذ محمد بن صالح البطي وهو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان أن ضاحية الوطنية للإسكان تهدف إلى جعل الوحدات السكنية الجديدة مهيأة وفق أعلى المعايير العالمية، مع الاهتمام بوجود المساحات الخضراء الواسعة، وتحقيق حياة صحية وبيئة حيوية، لكي تصبح الوحدات السكنية أكثر رقيا وازدهارا.

مميزات الوحدات السكنية في ضاحية سدايم

الوحدات السكنية التي سيتم اطلاقها في ضاحية سدايم:

تعتبر نقلة مبتكرة وتمتاز بأن التصاميم مستوحاة من الهوية الحجازية.

تجمع الوحدات السكنية بين المرافق الحديثة وروعة وبساطة الطبيعة وجمالها في شمال أبحر

ستكون الوحدات السكنية مميزة توفر أعلى جودة لمعايير الحياة.

كما توفر الرفاهية والراحة ومستوى راقي من الخدمات.

رابط التسجيل رغبات الشراء

وفرت شركة الوطنية للإسكان رابط خاص للراغبين في تسجيل رغبات الشراء بالوحدات السكنية بضاحية سدايم، وهو رابط لموقع شركة الوطنية للإسكان يتم فتح صفحة جديدة بها مربعات حوارية، لابد من ملء البيانات بها والتي عبارة عن” الاسم ثلاثي، ورقم الهوية، ورقم الجوال، ومعادلة رياضية بسيطة لابد من حلها باللغة الإنجليزية، وبعدها يتم إكمال التسجيل.