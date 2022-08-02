وزارة المالية السعودية موعد صرف العوائد السنوية 1444 وطريقة الاستعلام عنها برقم الهوية

خلال الساعات القليلة الماضية أصبح موعد صرف العوائد السنوية 1444 عن العام الماضي 1443، محل بحث آلاف المواطنين السعوديين المستفيدين من العوائد السنوية، حيث يعتبر مصدر دعم هام توفره المملكة العربية السعودية لكافة محدودي الدخل، إعانة لهم على جلب متطلبات الحياة، وهو ما يعرف باسم العوائد السنوية أو ما يعرف بالعائدات المناخية، فالكثيرون ينتظرونها مع بداية كل عام هجري، حيث تتيح الوزارة للمستفيدين التسجيل والاطلاع على جميع الأمور المرتبطة بالمساعدة.

موعد صرف العوائد السنوية 1444

قامت وزارة المالية السعودية بتحديد الموعد النهائي لصرف العوائد السنوية 1444 مع بداية شهر محرم، فسوف يستمر صرف هذا الدعم لكافة مستحقيه حتى نهاية شهر جمادى الآخر 1444، ويحق للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الموعد المحدد لاستحقاقهم العوائد السنوية من خلال البوابة الرسمية الإلكترونية لوزارة المالية السعودية، بجانب ذلك إمكانية التعرف على القيمة المالية للمبلغ المستحق.

كيفية إضافة الأبناء في العوائد السنوية 1444

وضحت وزارة المالية كيفية إضافة الأبناء في الاستفادة من العوائد السنوية من خلال ولي الأمر، فقط من بإتباع هذه الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي الإلكتروني لوزارة المالية من خلال الرابط.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

اضغط فوق أيقونة إضافة الأبناء في العوائد السنوية.

قم بإدخال البيانات وإرسال كافة الأوراق المطلوبة.

الآن قم بالضغط فوق تبويب إرسال.

المستندات المطلوبة للتسجيل في العوائد السنوية 1444

قامت الجهات المختصة في وزارة المالية بوضع المستندات والأوراق، التي يستطيع الفرد من خلالها التسجيل في الحصول على عوائد سنوية، والمستندات المطلوبة هي:

إيصال نسخة طبق الأصل من الوثائق الخاصة بصك الميراث. إرسال نسخة أصلية من دفتر العائلة للمتوفى. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك في الإجراء السنوي. يجب وجود التوكيل الشرعي المصدق عليه، لكي يتم استلام الورثة جميع الحقوق بالتوكيل.

طريقة الاستعلام عن نزول العوائد السنوية في الحسابات المصرفية