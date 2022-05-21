موعد و خريطة إزالة حي العزيزية جدة 1443 ضمن أعمال إزالة عشوائيات جدة

قامت الأمانة العامة بجدة بالإعلان عن خريطة إزالة حي العزيزية جدة 1443، وأكدت على استمرار أعمال الهدد بعد توقفها في فترة شهر رمضان الكريم ،ويعد حي العزيزية من الأحياء التي سوف يتم إزالتها في جدة، ومن الجدير بالذكر أن الأمانة العامة وبلدية جدة قاموا بالفعل بإرسال إشعارات تفيد سكان العشوائيات بموعد الهدد، وقد جاء قرار إزالة الأحياء العشوائية لتطوير وتحسين المدينة لتلائم رؤية المملكة 2030، ومع استمرار أعمال الإزالة كشفت الأمانة العامة عن خريطة إزالة حي العزيزية جدة 1443.

خريطة إزالة حي العزيزية جدة 1443

حيث قامت الأمانة العامة بجدة بتوضيح موعد البدء في إزالة العشوائيات في حي العزيزية،ووضحت بأن موعد بدء العمل في الهدد سيكون من يوم 11 يونيو لعام 2022، وسوف يستمر العمل في الهدد حتى يوم 21 يونيو 2022، كما بينت بلدية جدة موعد إزالة الأنقاض وذلك في يوم 21 من سبتمبر لعام 2022، ويعد هدم الأحياء الفقيرة في جدة جزءًا من تطوير الواجهات والأحياء في مدينة كبرى ببنية تحتية راقية بمعايير وتصميم ممتاز، بما يتماشى مع الوضع الراهن للمملكة ورؤيتها لـ 2030 وفيما يلي خريطة إزالة حي العزيزية بجدة:

خريطة حي العزيزية جدة 2022

حيث تمثل خريطة جدة smartmap.jeddah.gov.sa واحدة من إحدى الأساليب التي قامت الأمانة العامة بتوفيرها بالتعاون مع بلدية جدة، حتى يتمكن الأهالي في أحياء جدة من التعرف على الأحياء التي عليها إزالة، وذلك لما تشمله جدة من عشوائيات متعددة وبالتأكيد قررت الجهات المختصة بتنفيذ قرار الإزالة، ومن ضمن الأحياء التي سيتم العمل علي أزالتها في جدة التالي:

“حي الحمدانية”: تبلغ مساحتها حوالي 0.14 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 56 نسمة.

“حي القوية”: يبلغ عدد سكانها 20430 نسمة وتبلغ مساحتها 1.19 كيلومتر مربع.

“حي العزيزية”: ويبلغ عدد سكانها حوالي 27251 نسمة وتبلغ مساحتها 1.2 كيلومتر مربع.

“حي المشرفة”: تبلغ مساحته 0.432 كيلومتر مربع ، ويبلغ عدد سكان الربع حوالي 9388 نسمة.

“حي بني مالك”: يبلغ عدد سكان الربع حوالي 24934 نسمة ، وتبلغ مساحته 1.3 كيلومتر مربع.

“حي الرويس”: يبلغ عدد سكان هذا الربع حوالي 28078 نسمة ، وتبلغ مساحته 0.83 كيلومتر مربع.

“حي الرحاب”: يبلغ عدد سكانها 5096 نسمة ، وتبلغ مساحتها 0.19 كيلومترًا مربعًا.

“حي البروبوك”: يبلغ عدد سكان الحي حوالي 48.426 نسمة ، وتبلغ مساحته 1.72 كيلومترًا مربعًا.

إزالة الأحياء العشوائية في جدة 2022



وقد قامت الأمانة العامة بتوضيح في هذا الجدول موعد إزالة كل حي في جدة لعام 2022، ويتمثل فيما يلي: