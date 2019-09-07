موعد وعدد أيام إجازة اليوم الوطنى السعودى







اليوم الوطنى السعودى والذى تحتفل به المملكة العربية السعودية فى يوم 23 سبتمبر من كل عام، والذى يوافق تحويل اسم اسم “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية، والذى استطاع فيه الملك “عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود” من استعادة العاصمة الرياض والعودة إليها، واستطاع تأسيس المملكة بعد كفاح استمر لمدة تزيد عن 30 عاماً استطاع خلالها توحيد الكثير من المناطق مثل نجد وسدير والوشم والقصيم والاحساء وعسير وحائل، ثم ضم إليها الحجاز وجازان، ليصدر الأمر الملكى بتوحيد البلاد تحت إسم “المملكة العربية السعودية” فى تاريخ الخميس 21 من جمادى الأولى عام 1351 هجرياً، والموافق 23 سبتمبر 1932 ميلادياً، وقد أقر الملك عبدالله عام 2005 اعتبار اليوم السعودى إجازة رسمية للدولة.







ومن جانبها أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية عن موعد إجازة اليوم الوطنى السعودى للعام الجارى 2019 ميلادياً، 1441 هجرياً، والذى يوافق يوم 23 من سبتمبر الجارى.

حيث أوضحت الوزارة أن إجازة اليوم الوطنى السعودى ستكون أربعة أيام تبدأ من يوم الجمعة 20 سبتمبر الموافق 21 محرم، وتنتهى يوم 23 سبتمبر الموافق 24 محرم، شاملاً يوم الأحد 22 سبتمبر للتخفيف عن المواطنين من أعباء العمل.

ويحتفل المواطنين فى المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى السعودى، حيث يتم تجهيز احتفالات فى كافة أرجاء المملكة ودعوة الشخصيات الهامة وإلقاء الخطب وتذكير المواطنين بالعيد الوطنى السعودى الذى يفتخر به كل مواطن سعودى.





