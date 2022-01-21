موعد وشروط صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد 1443

يحاول الكثير من الأشخاص معرفة ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين فيه أثناء شهر ديسمبر الماضي، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يتم صرف المعاش للمستفيدين الجدد فى “شهر يناير 2022″، وذلك بعد أسبوع من تلقي المستفيد رسالة القبول، وأكدت الوزارة بأنه يكون بعد مرور 30 يوماً من التسجيل، ويتم إرسال رسالة بالقبول للمستفيد ثم يتم إيداع راتب الضمان في حساب المستفيد بعد أسبوع من وصول الرسالة للمستفيد ليعرف المستفيد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور ويتمكن من سحب مبلغ المعاش من حسابه الجاري بالبنك أو من خلال ماكينة الصراف الآلي.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

يعد نظام قامت السعودية بتطبيقة عن طريق وزارة الموارد البشرية، ويعد الهدف منه دعم الفئات المحدودة بالدخل، لكي يتم مساعدتها على مواجهة كافة تكاليف الحياة ولكي يتم تحسين حالتهم المادية، ويكون ذلك بصرف دعم مالي تحدده وزارة الموارد البشرية وبموجب العديد من الاشتراطات التي يجب أن تنطبق على المواطن للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور.

الفئات المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي المطور

وقد حددت الوزارة فى السعودية الفئات التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي ويتمثلوا فيما يلي:

جميع الأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل. كافة الأرامل والمطلقات. الأشخاص المعوقين والغير قادرين على العمل والإنتاج. جميع كبار السن الذين تعدت أعمارهم 60 عام.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443