أخبار السعودية

موعد وتفاصيل المؤتمر الدولي لطب العيون 2025 بالرياض

آياتي خيري

تتجهز مدينة الرياض لإستقبال المؤتمر الدولي للجمعية السعودية لطب العيون 2025 خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، وذلك في فندق وريزيدنس هيلتون الرياض.

المؤتمر الدولي لطب العيون

وقال رئيس المؤتمر الدكتور عبدالرحمن البلوشي، أن هذا الحدث العلمي المرموق من أبرز التجمعات الطبية المتخصصة على مستوى المنطقة، بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب في جامعة الملك سعود.

ويسعى المؤتمر إلى جمع نخبة من أطباء العيون وأخصائيي رعاية العين من داخل المملكة وخارجها من أجل تبادل الخبرات ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات تشخيص وعلاج أمراض العيون وجراحتها، كما يشكّل منصة مثالية لعرض أحدث الأبحاث والتقنيات والممارسات الإكلينيكية، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية.

وقال رئيس اللجنة العلمية الدكتور طارق الزاحم، أن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة تضم أكثر من 35 متحدثًا دوليًا، وأكثر من 50 جلسة علمية تغطي مختلف تخصصات طب العيون، إلى جانب تنظيم نحو 30 دورة تدريبية تفاعلية تُعنى بالجوانب الإكلينيكية والجراحية الدقيقة.

وسوف يتضمن المؤتمر انعقاد المؤتمر الخليجي الأول لجمعيات طب العيون، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي في هذا التخصص، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات بين الجمعيات الخليجية، بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية وتحقيق التكامل الإقليمي.

ويهدف المؤتمر لإبراز حرص الجمعية السعودية لطب العيون على النهوض بمستوى الخدمات الطبية في المملكة، وتعزيز التميز العلمي والمجتمعي، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الصحي وتطويره وتحسين جودة الحياة. كما يُمثل فرصة ثمينة للممارسين الصحيين للاطلاع على أحدث التطورات والانخراط في نقاشات علمية بنّاءة ترفع من كفاءاتهم المهنية.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.