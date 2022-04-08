موعد نزول مكرمة الملك سلمان 1443 “المكرمة الملكية”

ينتظر كثير من المواطنين السعوديين مكرمة الملك سلمان أو ما يسمى بالمكرمة الملكية وهي تعتبر مثل العيدية لمن هم يستفيدون بالضمان الاجتماعي أو حاليا يسمي الضمان المطور الجديد وتلك المكرمة تصرف للأسر الفقيرة الأشد احتياجا وحاجة منذ عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله عليه لإدخال الفرح علي قلوبهم والعيش في رخاء قبل دخول عيد الفطر المبارك حيث أنها تعتبر عيدية وينتظر الجميع موعد تلك المكرمة الملكية ويتساءل متى تُصرف مكرمة الملك سلمان

في كل عام تصرف المكرمة الملكية في شهر رمضان المبارك شهر الخير حيث أنه في العام الماضي تم صرف المكرمة الملكية في نصف رمضان في الأسبوع الثاني من الشهر المبارك فمن المتوقع أن تصرف تلك المكرمة الملكية في الأيام المقبلة علينا من الشهر الكريم وهناك فئة معينة هي من تستحق المكرمة وهيا الأسر الأكثر وأشد حاجة للمكرمة ومستفيدو الضمان الاجتماعي

قيمة مكرمة الملك سلمان الملكية 1443

يُصرف 1000 ريال سعودي لمن لديه معاش ضماني، والشخص التابع له يُصرف له 500 ريال سعودي, حيث أنه في الفترة الأخيرة زاد عدد أفراد المستفيدين من المعاش التضامني وفي خلال أيام سيتم معرفة المعاد الحاسم لصرف المكرمة

شروط الاستفادة من المكرمة الملكية 1443

هناك عدة شروط يجب أن يلتزم بها المتقدم لكي يحصل علي المكرمة الملكية السعودية ومن أهمها: