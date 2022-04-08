موعد نزول مكرمة الملك سلمان 1443 “المكرمة الملكية”
ينتظر كثير من المواطنين السعوديين مكرمة الملك سلمان أو ما يسمى بالمكرمة الملكية وهي تعتبر مثل العيدية لمن هم يستفيدون بالضمان الاجتماعي أو حاليا يسمي الضمان المطور الجديد وتلك المكرمة تصرف للأسر الفقيرة الأشد احتياجا وحاجة منذ عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله عليه لإدخال الفرح علي قلوبهم والعيش في رخاء قبل دخول عيد الفطر المبارك حيث أنها تعتبر عيدية وينتظر الجميع موعد تلك المكرمة الملكية ويتساءل متى تُصرف مكرمة الملك سلمان
تاريخ صرف المكرمة الملكية 1443
في كل عام تصرف المكرمة الملكية في شهر رمضان المبارك شهر الخير حيث أنه في العام الماضي تم صرف المكرمة الملكية في نصف رمضان في الأسبوع الثاني من الشهر المبارك فمن المتوقع أن تصرف تلك المكرمة الملكية في الأيام المقبلة علينا من الشهر الكريم وهناك فئة معينة هي من تستحق المكرمة وهيا الأسر الأكثر وأشد حاجة للمكرمة ومستفيدو الضمان الاجتماعي
قيمة مكرمة الملك سلمان الملكية 1443
يُصرف 1000 ريال سعودي لمن لديه معاش ضماني، والشخص التابع له يُصرف له 500 ريال سعودي, حيث أنه في الفترة الأخيرة زاد عدد أفراد المستفيدين من المعاش التضامني وفي خلال أيام سيتم معرفة المعاد الحاسم لصرف المكرمة
شروط الاستفادة من المكرمة الملكية 1443
هناك عدة شروط يجب أن يلتزم بها المتقدم لكي يحصل علي المكرمة الملكية السعودية ومن أهمها:
- من يستفيدون بالضمان الاجتماعي
- أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية
- أن يكون المتقدم ليس لديه أي عقار أو أملاك
- أن يكون المتقدم دخله أقل من 3000 ريال سعودي
- أن يكون مقيم في الممكلة السعودية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر