موعد نزول راتب الضمان المطور 1444 خطوات الاستعلام عن الأهلية

أطلقت الحكومة السُّعُودية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية برنامج الضمان الاجتماعي وذلك لتقديم الدعم للمواطنين محدودي الدخل والموطنين الذين تأثروا بالتغييرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، وذلك حتى يستطيعوا أن يحيوا حياة كريمة، ولكن بشروط معينة وضعتها الوزارة حتى يتم إيصال الدعم للمواطنين الأكثر استحقاقاً كما عملت الوزارة على تطوير البرنامج حتي يتمكن المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط من الانضمام للبرنامج والحصول على الدعم الذي يقدمه، لذلك يزداد البحث من قبل المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن موعد نزول راتب الضمان المطور أو القديم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تحديد يوم ثابت لصرف الدعم ومن خلال التالي نوضح لكم تاريخ نزول الدعم وغيرها من المعلومات الهامة عن الضمان الاجتماعي.

متى ينزل معاش الضمان بعد قَبُول الطلب

تم الإعلان عن توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم على أن يتم صرفهم في موعد موحد وهو أول يوم من كل شهر ميلادي، وعليه فإن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر سوف يوافق 1 من شهر سبتمبر، وبعد التقديم الطلب وقبوله يتم صرف المعاش في الشهر التالي لقبول الطلب.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

لمعرفة نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي لابد من الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية واتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى منصة الدعم والحماية. ثم النقر على أيقونة “الاستعلام عن الضمان الجديد”. بعد ذلك كتابة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم السجل المدني. أخيراً النقر على زر استعلام، لمعرفة ما إذا كان المستعلم عنه مؤهلاً للضمان الاجتماعي المطور أم لا.

رَقَم التواصل مع الضمان المطور

توفر وزارة الموارد البشرية الرَّقَم المجاني 19911 حتى يستطيع المستفيدين من تقديم استفساراتهم والحصول على الرد المناسب وكذلك تقديم الشكاوى والمقترحات، ويمكن أيضاً التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، أو عن طريق خدمة صوتك مسموع.

تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

في حالة رفض أهلية الضمان الاجتماعي يمكن تقديم طلب اعتراض من خلال اتباع الخطوات الآتية: