موعد نزول دعم ريف في حسابات المستفيدين بعد التسجيل .. آلية التسجيل في الدعم الريفي reef.gov.sa
موعد نزول دعم ريف للمسجلين بالبرنامج هو ما يرغب جميع المشمولين بالبرنامج من الاستعلام عن موعد نزول الدعم، فقد وضعت وزارة البيئة والزراعة للمستفيدين من البرنامج رابط إلكتروني يقدم لهم العديد من الخدمات، بالإضافة إلي ذلك يوجد صفحة رسمية خاصة بالبرنامج بتويتر العالمي تجيب علي كافة المواطنين، وقد صرحت وزارة البيئة انه يتم نزول الدعم المالي للمواطنين بعد استحقاق الأهلية، وقد وضعت الجهات المعنية بالبرنامج الكثير من القطاعات التي يتم تطويرها لتحسين كفاءة الإنتاج بالمملكة، وتحقيق رؤية المملكة لـ 2030.
موعد نزول دعم ريف للمستحقين
يندفع العديد من المواطنين الذين يتلقون دعم مالي شهري أو ينتظرون موعد نزول الدعم بالحساب بعد التسجيل، موعد إيداع الدعم بحساباتهم البنكية، فمن المشار ألية أن موعد نزول الدعم الزراعي لكافة المستفيدين من البرنامج الريفي؛ هو من أول الشهر الميلادي ويستمر حتي اليوم العاشر ولكن يختلف الصرف من بنك إلي أخر، وكذلك موعد نزول الدعم في حساب المستفيد بعد التسجيل يكون بعد انقضاء مدة 60 يوم والبعض قد تتأخر دراسة أهليته لمدة 3 شهور.
شروط استحقاق دعم ريف
من الأساسيات التي تم بناء برنامج ريف عليه استحقاق الدعم؛ هو شروط وضوابط يجب أن يستوفيها كافة الراغبين في القبول بالبرنامج ومن اهم الشروط التالي:
- يقتصر التسجيل على المواطنين السعوديين أو حاملي بطاقة التنقل.
- التسجيل مقصور على أي شخص يزيد عمره عن 20 عامًا.
- ألا يتعدى الدخل الشهري حدود 6.000 ريال.
- يجب أن يكون لدى العائلات المنتجة وثيقة عمل مستقلة.
- مطلوب حساب مصرفي نشط وخاص بالمسجل.
- يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية منصة ريف.
- يجب أن يمارس المرشح إحدى المهن الزراعية المدعومة.
- عدد البرامج لا يتعدى ثلاثة.
آلية التسجيل في الدعم الريفي
يهدف البرنامج إلى دعم قطاع الزراعة والثروة السمكية وكذلك تربية المواشي، فهو احدي ثمار رؤية المملكة 2030 لشمل قطاعات مختلفة بالبرنامج الريفي، وسمحت وزارة البيئة والزراعة لجميع الراغبين في التسجيل من تقديم البيانات والمعلومات إلكترونياً علي النحو التالي:
- يجب زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة ريف.
- تسجيل حساب من خلال بيانات المستخدم.
- كتابة رمز التحقق المرئي، ثم الضغط على أيقونة تسجيل.
- يرسل لك البرنامج رسالة بها كلمة مرور التسجيل.
- يجب كتابتها في الحقل المخصص لها.
- كتابة بعض البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع.
- يجب الآن تسجيل الحساب البنكي النشط.
- أخيراً الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.
مسجله لي 6شهور ماجاني شي
السلام عليكم أنا قدمت في دعم الريف لي ٤ شهور ولا نزلي أي شيء هم قالو ستين يوم ونا لي الحين ٤ شهور لكن الله كريم
السلام عليكم قدمت عندكم لي الحين 6 شهور من 18/8 /2021 طولتوارجوالرد صلحت سمن وبعته وماعندي فلوس الحين عشان اشتري زبده ساعدوني يطلبوني أصلح بس ماعندي فلوس اشتري وابيعه وشكرا
حسن