موعد نزول دعم ريف في حسابات المستفيدين بعد التسجيل .. آلية التسجيل في الدعم الريفي reef.gov.sa

موعد نزول دعم ريف للمسجلين بالبرنامج هو ما يرغب جميع المشمولين بالبرنامج من الاستعلام عن موعد نزول الدعم، فقد وضعت وزارة البيئة والزراعة للمستفيدين من البرنامج رابط إلكتروني يقدم لهم العديد من الخدمات، بالإضافة إلي ذلك يوجد صفحة رسمية خاصة بالبرنامج بتويتر العالمي تجيب علي كافة المواطنين، وقد صرحت وزارة البيئة انه يتم نزول الدعم المالي للمواطنين بعد استحقاق الأهلية، وقد وضعت الجهات المعنية بالبرنامج الكثير من القطاعات التي يتم تطويرها لتحسين كفاءة الإنتاج بالمملكة، وتحقيق رؤية المملكة لـ 2030.

موعد نزول دعم ريف للمستحقين

يندفع العديد من المواطنين الذين يتلقون دعم مالي شهري أو ينتظرون موعد نزول الدعم بالحساب بعد التسجيل، موعد إيداع الدعم بحساباتهم البنكية، فمن المشار ألية أن موعد نزول الدعم الزراعي لكافة المستفيدين من البرنامج الريفي؛ هو من أول الشهر الميلادي ويستمر حتي اليوم العاشر ولكن يختلف الصرف من بنك إلي أخر، وكذلك موعد نزول الدعم في حساب المستفيد بعد التسجيل يكون بعد انقضاء مدة 60 يوم والبعض قد تتأخر دراسة أهليته لمدة 3 شهور.

شروط استحقاق دعم ريف

من الأساسيات التي تم بناء برنامج ريف عليه استحقاق الدعم؛ هو شروط وضوابط يجب أن يستوفيها كافة الراغبين في القبول بالبرنامج ومن اهم الشروط التالي:

يقتصر التسجيل على المواطنين السعوديين أو حاملي بطاقة التنقل. التسجيل مقصور على أي شخص يزيد عمره عن 20 عامًا. ألا يتعدى الدخل الشهري حدود 6.000 ريال. يجب أن يكون لدى العائلات المنتجة وثيقة عمل مستقلة. مطلوب حساب مصرفي نشط وخاص بالمسجل. يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية منصة ريف. يجب أن يمارس المرشح إحدى المهن الزراعية المدعومة . عدد البرامج لا يتعدى ثلاثة.

آلية التسجيل في الدعم الريفي

يهدف البرنامج إلى دعم قطاع الزراعة والثروة السمكية وكذلك تربية المواشي، فهو احدي ثمار رؤية المملكة 2030 لشمل قطاعات مختلفة بالبرنامج الريفي، وسمحت وزارة البيئة والزراعة لجميع الراغبين في التسجيل من تقديم البيانات والمعلومات إلكترونياً علي النحو التالي: