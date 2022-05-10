موعد نزول حساب المواطن “ca.gov.sa” الدفعة 54 وخطوات التعديل على الدخل

نزول حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022 سيكون غدا 10 مايو حسب تصريح تم نشره عبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر لبرنامج “حساب المواطن”. وقد كان إنشاء حساب المواطن لدعم الأسر المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، لأجل ترشيد الاستهلاك برفع الدعم عن منتجات الطاقة، وتخصيصه للفئات المستحقة للإعانة، وذلك بإيصال الدعم بشكل نقدي مباشر، مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية في استخدام الموارد.

وقد وضح “حساب المواطن” لمستفيده طريقة التحقق من الأهلية، وكيفية رفع الاعتراض على الدفعات، وخطوات التعديل على الدخل، وكيفية الاستفادة من خدمات البرنامج بشكل إلكتروني، من خلال “منصة حساب المواطن“.

خطوات التعديل على الدخل في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تحديث وتعديل بيانات الإفصاح عن الدخل في أجل أقصاه 15 يوما في حالة حدوث أي تغيير، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة “حساب المواطن“. الضغط على اختيار “تفاصيل الطلب”. نختار: الإفصاح عن الدخل. ثم نضغط على”إضافة دخل”، وهذا في حالة تغيير دخل المستفيد الرئيسي أو التابع. ثم نقوم بالحفظ.

حالات الدفعة في برنامج حساب المواطن

تختلف الدفعة حسب حالة المستفيد ونشاط حسابه البنكي، فتظهر على خمس حالات: