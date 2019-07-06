موعد نزول حساب المواطن السعودي بالميلادي والهجري “ذو القعدة 1440”

أجاب برنامج الدعم الحكومي عن استفسارات المواطنين بشأن مواعيد نزول حساب المواطن السعودي 1440 وصرف دورات الاستحقاق الشهرية المقبلة كاملةً، حيث تم تحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف حساب المواطن برنامج الدعم الحكومي، وموعداً لنهاية التسجيل للاستفادة من دعم البرنامج للدورة التالية لها، وقد أكد البرنامج علي استمرار الدعم الموجه للمستحقين بعد صدور الأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين، حيث يشمل مبلغ الدعم الموجه للمواطنين عن طريق البرنامج ( الكهرباء، البنزين، سلة الأغذية الأساسية، الآثار الغير مباشرة للإصلاح الاقتصادي).

ويوفر لكم موقع نجوم مصرية تاريخ نزول حساب المواطن بالهجري والميلادي، وطريقة التسجيل في حساب المواطن تسجيل جديد، ورابط بوابة البرنامج الرسمية من أجل التسجيل في حساب المواطن واستخدام حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية وطريقة تقديم اعتراض حساب المواطن وغيرها من الخدمات المقدمة عبر موقع البرنامج الرسمي، كما ننشر موعد صرف حساب المواطن الدفعة القادمة والمدة الزمنية المتبقية على الصرف والإيداع أو عداد حساب المواطن وأخر أخبار حساب المواطن اليوم.

موعد نزول حساب المواطن 1440

ينتظر المواطنين المُسجلين في برنامج الدعم الحكومي أصحاب الطلبات المكتملة حتي تاريخ 10 من الشهر الميلادي الماضي، موعد إيداع حساب المواطن في البنوك بحسابات المستحقين من دورة الاستحقاق القادمة، حيث سيتم -بمشيئة الله تعالى- إيداع مبالغ برنامج الدعم الحكومي المستهدفة للمواطنين المستحقين لدعم البرنامج في حساباتهم البنكية الشخصية في الموعد الرسمي المحدد بتاريخ 10 من الشهر الميلادي، ولكي تتم عملية الإيداع في الحساب الشخصي، يرجي التأكد من رقم الآيبان الخاص بك في الحساب البنكي وتنشيطه عن طريق البنك، ومن ثم زيارة البوابة الإلكترونية للبرنامج والدخول إلي الحساب الشخصي لتأكيد رقم الحساب قبل نزول حساب المواطن 2019.

وتم التأكيد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمٍ لها علي عدم خصم أو استقطاع أي مبلغ من المبالغ المستحقة لمستفيدي برنامج حساب المواطن في مقابل أي حجز قضائي يصدر عن قضاة التنفيذ بالمملكة، وتم التشديد من قبل المؤسسة علي ضرورة تطبيق هذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره الموافق 17 ربيع الثاني 1439هـ، إلي جانب رفع أي حجز سابق علي المستحقات بعد صرف حساب المواطن الدفعة الأولي بصورة عاجلة.

ويمكنكم الآن التعرف علي شروط حساب المواطن 1440، وفي حال تمت مواجهة أي عوائق مع البنك الذي يتعامل المواطن المستحق لمبالغ دعم حساب المواطن بشأن الاستفادة من الدعم، فيمكنكم التواصل مع مؤسسة النقد من خلال الاتصال بالرقم التالي 8001256666 أو رفع شكوي من خلال رابط sama بعد نزول حساب المواطن بالحسابات البنكية، ومن يرغب في دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية يمكنه ذلك باتباع رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي.

حساب المواطن 1440

تم التأكيد من قبل برنامج حساب المواطن رسمياً عن قيامه بإجراء مراجعة دورية في كل دورة استحقاق، وذلك لبيانات المُسجلين ومدي توافقها مع البيانات الرسمية التي تم تسجيلها لدي الجهات الأخري، حيث يتم تنبيه المسجلين في حال عدم تطابق البيانات المُدخلة حتي لا تتأثر أهلية المستفيد من برنامج حساب المواطن وتابعيه واستحقاقهم لدعم البرنامج عند استعلام حساب المواطن أو عند نزول حساب المواطن 1440، والهدف من ذلك هو تحقيق أهداف البرنامج وتوجيه مبالغ الدعم للمواطنين/المواطنات المستحقين للدعم، ويتم التحقق من قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر موقع البرنامج الرسمي، ومن خلال الفيديو التالي يُمكنكم التعرف علي طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن الإلكترونية.

تحديث: تم تجديد الدعوة من قبل البرنامج لمستفيدي/مستفيدات مبالغ دعم حساب المواطن، بضرورة التأكد من تسجيل المصدر الصحيح للدخل لهم/لهن وأيضاً للتابعين، بالإضافة إلي إدخال كامل بيانات الدخل متطابقاً مع البيانات الرسمية، وذلك حتي لا تتأثر أهلية الحصول علي الدعم عند نزول حساب المواطن الدورة المقبلة، ويمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال قنوات حساب المواطن الرسمية أو رقم تليفون حساب المواطن المجاني عبر نجوم مصرية، ويتم تحديث بيانات الدخل من خلال 4 خطوات وهم:

دخول الصفحة الرئيسية لبرنامج حساب المواطن. تعبئة واستكمال الطلب. الإفصاح عن الدخل. الضغط علي أيقونة “حفظ”.

ماذا يعني أنك غير مؤهل لحساب المواطن

تحديث: ماذا يعني بأن الفرد غير مؤهل للحصول علي دعم البرنامج؟ وهنا أجاب برنامج حساب المواطن عن نتيجة غير مؤهل بأن رب الأسرة أو أحد تابعيه لم يتم تجاوزه لشروط الأهلية الثلاث، ولا بد من تحديث البيانات بناءً علي سبب عدم الأهلية، ثم الاعتراض علي حساب المواطن، ليتم التحقق من الأفراد غير المؤهلين بعد تقديم الاعتراض، ولن يتم التحقق سوى بتقديم اعتراض، ويتم الاعتراض من خلال موقع حساب المواطن الإلكتروني من الزر المقابل لحالة الأهلية، وفي حال كان رب الأسرة غير مؤهلاً فلن يتم النظر في أهلية التابعين له عند نزول حساب المواطن السعودي، ومن خلال الملف التالي يمكنكم التعرف علي الأسئلة الأكثر شيوعاً لحساب المواطن من أجل التعرف علي تفاصيل البرنامج.

ويتم صرف حساب المواطن وإيداع مبالغ المستفيدين المستحقة بعد أن يتم الإعلان رسمياً عن نتائج الأهلية الخاصة بالمُسجلين الجُدد في البرنامج والمستفيدين من مبالغ البرنامج ضمن الدفعات السابقة، وبعد مرور المدة الزمنية المُحددة من قبل البرنامج، يتم فتح باب استقبال طلبات الاعتراض على قيمة الاستحقاق المستهدفة لكل حالة في حال وجود اعتراض على المبلغ الموجود على البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتأكد من القيمة المستحقة من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية.

وقد تم التوضيح من قبل البرنامج أنه في حال كان يوم الإيداع متوافقاً مع يوم الجمعة، فسيتم إيداع مستحقات المواطنين في الحساب البنكي في اليوم السابق له أي في يوم الخميس، وعند توافق تاريخ إيداع حساب المواطن مع يوم السبت، فيتم نزول حساب المواطن في اليوم التالي له أي في يوم الأحد، ويتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية الإطلاع علي النتائج من خلال حسابهم الخاص علي البوابة الإلكترونية، ثم الذهاب لصفحة قائمة دراسة الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن يوليو 2019 (عداد حساب المواطن)

وفقاً لمواعيد صرف برنامج حساب المواطن السعودي الرسمية المُعلنة، فمن المقرر أن يتم إيداع مبالغ دعم حساب المواطن الدفعة العشرون الخاصة بشهر يوليو 2019 المُقبل بمشيئة الله تعالى في حسابات المستفيدين البنكية في الموعد المحدد رسميا (العاشر من كل شهر ميلادي)، ويجب على كل المستفيدين/المستفيدات التأكد والتحقق من أرقام الآيبان، ووفقاً لـ عداد حساب المواطن أو بحساب المدة الزمنية المتبقية على إيداع أو صرف حساب المواطن الدفعة القادمة، فمن المقرر أن يكون تاريخ نزول حساب المواطن 2019 كما هو موضح من خلال التالي:

اليوم/التاريخ يوم الصرف تاريخ الإيداع بالهجري تاريخ الصرف بالميلادي عداد حساب المواطن السبت 6 يوليو 2019 الأربعاء 7 ذو القعدة 1440 10 يوليو 2019 4 أيام

وقد تم الإعلان من جانب برنامج حساب المواطن السعودي رسمياً عن صدور نتائج أهلية الدورة العشرون يوليو 2019م، حيث يمكنكم الآن التعرف على حالة الأهلية لديكم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أمراً ملكياً يقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام قادم، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر موعد نزول حساب المواطن السعودي الدورات المقبلة بمشيئة الله تعالى.